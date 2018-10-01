

البليدة: وفاة قابض تحت عجلات حافلة نقل المسافرين لقي صباح هذا الاثنين بالبليدة قابض حافلة حتفه بعد سقوطه وعبور عجلات الحافلة التي يعمل بها على رأسه، حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية. وأوضحت ذات



تحت عنوان "بغداد وغربتي": افتتاح معرض للفنان التشكيلي العراقي أحمد الشهابي افتتح مساء أمس، برواق حضارة العين بوهران معرض للفنان التشكيلي العراقي, أحمد الشهابي, تحت عنوان: "بغداد وغربتي" وذلك بحضور فنانين تشكيليين محليين وعدد من محبي



احتفالا بمئوية ميلاده: عروض استعادية بالجزائر لأشهر أفلام برغمان انطلقت فعاليات الاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج السويدي العالمي انغمار برغمان سهرة أمس، بقاعة ابن زيدون برياض الفتح بالجزائر العاصمة بعرض شريط وثائقي عن حياة و



باتنة: شاحنة تقتل طفلا في الخامسة من العمر والسكان يطالبون بالممهلات يعرف حي900مسكن ببلدية وادي الشعبة بباتنة، حالة غليان وسط سكان مدينة عقب حادث مقتل الطفل”س ع”5سنوات دحسا تحت عجلات شاحنة. من جهتهم طالب سكان الحي



4 سنوات سجنا ضد بائع غير شرعي أصاب شرطيا بقارورة زجاج مكسورة أيدت الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم الابتدائي القاضي بـ 4 سنوات سجنا في حق ثلاثيني اعتدى على عون شرطة موجها له طعنة بقارورة



هلاك شخصين وجرح ثلاثة آخرين في حادث مرور بالجلفة لقي شخصان حتفهما فيما جرح ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية . وإستنادا لذات



وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تحي اليوم العالمي للمسن في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشخص المسن، الموافق للفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة، تقوم السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوم



حجز أكثر من 4 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية بقسنطينة تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية قسنطينة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام ذات مصدر أجنبي ، مع



رؤساء المجموعات البرلمانية يقررون تجميد نشاط البرلمان قرر رؤساء الكتل البرلمانية المجتمعة أمس الأحد مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، تجميد نشاط المجلس إلى غاية إستقالة هذا الأخير من منصبه. وجاء في