4 سنوات سجنا ضد بائع غير شرعي أصاب شرطيا بقارورة زجاج مكسورة
أيدت الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم الابتدائي القاضي بـ 4 سنوات سجنا في حق ثلاثيني اعتدى على عون شرطة موجها له طعنة بقارورة زجاجية مكسورة على مستوى الكتف . المتهم أوقف بناء على تلقي عناصر الأمن إخطارا يفيد بتعرض مكلف بحفظ النظام بالمدينة الجديدة إلى اعتداء من طرف المتهم الماثل في قضية الحال فتم نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى الدكتور بن زرجب الجامعي أين أخضع لعملية جراحية كما تم القبض على المعتدي في ظرف وجيز . التحريات الأمنية بينت أن الضحية حجز بعض المبيعات المعروضة على طاولة المتهم بحكم أنه بائع غير شرعي و في غفلة منه قام البائع بطعنه على مستوى الكتف بقارورة زجاج مكسورة .
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