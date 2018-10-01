هلاك شخصين وجرح ثلاثة آخرين في حادث مرور بالجلفة
لقي شخصان حتفهما فيما جرح ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية . وإستنادا لذات المصدر فقد تمثل هذا الحادث الذي وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الوطني رقم ( 40 ) في شطره الرابط بين مدينتي سيدي لعجال وحاسي فدول في إصطدام سيارة نفعية بشاحنة ذات مقطورة . وقد أودى هذا الحادث إلى مصرع شخصين عمرهما على التوالي ( 13 و34 سنة) في حين أصيب ثلاثة آخرون -- تتراوح أعمارهم (15و75عاما)-- بجروح متفاوتة الخطورة إستدعت تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ليتم تحويلهم بعد ذلك مباشرة لمستشفى حاسي فدول . ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.
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