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15/09/2018 15:22:00

الأغواط: إحياء وعدة الولي الصالح سيدي أحمد بن حرز الله


أحيا سكان بلدية حاسي الدلاعة (130 كلم جنوب الأغواط) يومي الخميس والجمعة وعدة الولي الصالح سيدي أحمد بن حرز الله بحضور جمع غفير من بلديات الولاية والولايات المجاورة.

وتضمنت هذه الوعدة التي تعتبر تقليدا اجتماعيا يحييه سكان حاسي الدلاعة وأبناء عرش الحرازلية كل سنة وفي هذا الفصل بالذات عدة نشاطات ثقافية وترفيهية وجلسات للمدائح الدينية ، حيث عاشت البلدية على مدار يومين كاملين أجواء مميزة طبعتها ألعاب الفانتازيا وسباق الخيالة الممزوج بطلقات البارود وكذا حلقات الشعر الملحون التي أضفت على المشهد نكهة شاعرية راقية. وشكلت المناسبة فرصة لإطعام الطعام وتجسيد مظاهر التكافل الإجتماعي ، فضلا عن إصلاح ذات اللين والجمع بين المتخاصمين بإشراف المشائخ والأعيان ، قبل أن تنتهي المراسم بختم كتاب الله والدعاء الجماعي للوطن والأمة الإسلامية بالأمن والاستقرار والهناء على أن يتجدد الموعد في العام القادم.

 

 

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