اول عربية فلسطنية مسلمة تدخل الكونغرس الأمريكي انها "رشيدة طليب " فمن تكون ؟





ضمنت الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، مقعدا داخل الكونغرس، بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية، للحزب الديمقراطي اول أمس الأربعاء في مدينة ديترويت وذلك لعدم وجود منافس لها .وستكون بذلك أول امرأة عربية مسلمة تدخل الكونغرس الأمريكي.

هي رشيدة طليب

رشيدة طليب (42 عاما) هي الأكبر من بين 14 اخ وأخت، ولدوا جميعاً لأبوين مهاجرين من الضفة الغربية في فلسطين، بحسب ما كتبت على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي من جناح بيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وحماية البيئة، ورسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

جدير بالذكر أنّ مقعد دائرة الكونغرس الثالثة عشرة بولاية ميشيغان، الفائز به رشيدة طليب ظلّ حكرًا على النائب الديمقراطي جون كونيرز، وذلك منذ عام 1965 حتى ديسمبر/ كانون أول الماضي، حين استقال بسبب اتهامات بـ"التحرش الجنسي".

عدد القراءات 37 مرة | قراءات اليوم 37 مرة