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18/05/2018 12:51:00

بمناسبة شهر رمضان: مؤسسة "ناس الخير" تنظم الطبعة الثامنة للمشروع الخيري "رانا هنا"


تنظم مؤسسة "ناس الخير" الطبعة الثامنة للمشروع  الخيري "رانا هنا" بمناسبة شهر رمضان، يشمل عدة عمليات خيرية لفائدة الفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود وأوضح، أمس، بيان للمؤسسة أن المشروع الخيري يدخل في إطار برنامج المؤسسة الإنساني "رحمة" ويهدف إلى تقديم المساعدة للفئات الهشة من خلال العمل الميداني والاستجابة للنداءات الموجهة على مدار السنة من خلال شبكة للتضامن تتكون من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة، حيث يسهر على إنجاح هذا المشروع 200 عنصر شاب من إطارات ومتطوعين انطلاقا من المقر المركزي لمؤسسة "ناس الخير" بحديقة الوئام المدني بابن عكنون (العاصمة). ويشمل مشروع "رانا هنا" على عدة عمليات، من بينها عملية "خير ربي" التي تتضمن  توزيع 5 آلاف قفة رمضان على مستوى الجزائر العاصمة لفائدة عائلات محتاجة تم "إعداد قوائمها ميدانيا بمساعدة أئمة المساجد، وهي نفس الكمية من المساعدات التي سيتم توزيعها في ولايات عنابة، وهران وبسكرة".

أما العملية الثانية "آجي تفطر"، فهي عبارة عن خيمة عملاقة لإفطار الصائمين من محتاجين وأشخاص بدون مأوى وعابري سبيل، تتربع على مساحة 1400 متر مربع  بمعايير عالمية وبطاقة استيعاب تفوق 1000 شخص يوميا بساحة كيتاني ببلدية باب الواد في العاصمة، حيث ستدوم هذه العملية 26 يوما، كما سيتم تنظيم عملية ختان جماعية "ليلة مبروكة" لفائدة الأطفال الأيتام والعائلات المحتاجة، حيث سيتم التكفل بالتحاليل الطبية، الختان وتقديم الألبسة التقليدية بالإضافة إلى تقديم إفطار للعائلات مع إحياء سهرة تقليدية، وتشمل هذه العملية 50 طفلا في كل منطقة من التراب الوطني تتواجد فيها المؤسسة الخيرية. وسيتم جمع وتوزيع مختلف ألبسة العيد على الأطفال الأيتام وذوي الدخل الضعيف، من خلال عملية "فرحة العيد" التي ستنطلق في آخر أسبوع من شهر رمضان، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع المؤسسة الشابة "تمتم" لنقل الأشخاص بهدف إنشاء تطبيق  ذكي "تمتم صدقة" يمكن من خلاله لكل متبرع بالعاصمة إيصال تبرعاته للمؤسسة مجانا، لتقوم هذه الأخيرة بتوزيع التبرعات على مختلف البلديات بالتعاون مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري.

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