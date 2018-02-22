القاء القبض على مروج المشروبات الكحولية بأحد أحياء مدينة تيسمسيلت
استنادا لمعلومات وردت إلى مصالح امن تيسمسيلت وحسب الجهة الوصية اكدت انها تلك معلومات الواردة جد مؤكدة مفادها ان شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المشروبات الكحولية بمنزله بأحد أحياء مدينة تيسمسيلت ، أين تم إعداد خطة محكمة من أجل اثبات احقية تلك المعلومة الواردة حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة البحث و التدخل بأمن الولاية من ضبط و حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها و أحجامها و التي تقدر بـ 2099علبة مع حجز أسلحة بيضاء بمختلف أحجامها،حجز سيارة نفعية تستعمل لنقل المشروبات الكحولية . فيما يبقى التحقيق جاري على قدم وساق
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