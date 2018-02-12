عبد الهادي بركات ،يكشف: نقل كميات "كبيرة" من قارورات "غاز البوتان" بالمدية





· "نفطال" تجند ثماني شاحنات لتزويد البلديات والقرى بالغاز





كشف المدير المحلي للطاقة ،عبد الهادي بركات، أن نظام تزويد المناطق الريفية لولاية المدية بغاز البوتان منذ الجمعة الماضي سمح بنقل كميات "كبيرة" منه لتجنب تسجيل ضغط على هذه المادة خلال موجة البرد التي تشهدها المنطقة.وأوضح عبد الهادي بركات أنه تم نقل أكثر من 32 ألف قارورة غاز خلال الثلاثة أيام الفارطة من طرف مركزي التعبئة الرئيسيين ببني سليمان و الزوبيرية و المخزن الوسيط ببلدية دراع سمار لضمان التزويد المستمر والدائم لمجموع البلديات الريفية للمنطقة المحرومة من الغاز الطبيعي، ولمواجهة الطلب المتزايد على غاز البوتان بسبب انخفاض درجات الحرارة شرع مركزا التعبئة ببني سليمان و الزوبيرية بالرفع من إنتاجهما اليومي الذي بلغ ،أول أمس، 10.000 قارورة مقابل 6000 قارورة في الأيام العادية.وأشار المتحدث إلى قيام مؤسسة نفطال بتجنيد ثماني شاحنات لتزويد البلديات و القرى المعزولة للجهة الشرقية و الجنوبية للولاية، لافتا إلى أن كمية مقدرة بـ 1.680 قارورة سيتم نقلها اليوم إلى كل من قلب الكبير و سدراية و بير بن عابد و السواقي و جواب شرق المدية. كما سيتم نقل كمية مماثلة لنقاط البيع و التجار الذين ينشطون على مستوى البلديات الجنوبية للولاية وهي قصر البخاري و الشهبونية و بوغزول و شلالة العذاورة و عين بوسيف.

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