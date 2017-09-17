والي الشلف يؤكد توزيع 400 حصة سكنية في القريب العاجل





أكد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور، على هامش معاينته للمشاريع السكنية القابلة للتوزيع بالولاية ،بأنه سيتم توزيع 400 وحدة سكنية اجتماعية في القريب العاجل على مستوى بعض البلديات على أن يتم توزيع الحصص المتبقية والمقدر ب 1500 حصة من نفس الصيغة قبل نهاية السنة الجارية. وقد أكد رئيس الجهاز التنفيذي الولائي بالمناسبة أن التأخر المسجل في التوزيع السكنات يرجع الى عدة أسباب منها التأخر في إتمام الأشغال واستلام المشاريع ، أو إلى التحقيقات الإضافية التي باشرتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، التي يترأسها رئيس الدائرة ورئيس البلدية،وبخصوص الأشخاص الذين قد يتم إقصاءهم، ومن لهم الحق في السكن بعد صدور القائمة،لهم الحق في تقديم طعون في الفترة المحددة لذلك وذلك بعد أن يتم تشكيل لجنة طعون ودراسات الطلبات على مستوى الديوان ،بغرض دراسة معمّقة ودقيقة لكل الطعون المقدمة.

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