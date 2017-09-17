المجتمع
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/09/2017 12:48:00

والي الشلف يؤكد توزيع 400 حصة سكنية في القريب العاجل


أكد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور، على هامش معاينته للمشاريع السكنية القابلة للتوزيع بالولاية ،بأنه سيتم توزيع 400 وحدة سكنية اجتماعية في القريب العاجل على مستوى بعض البلديات   على أن يتم توزيع الحصص المتبقية والمقدر ب 1500 حصة من نفس الصيغة قبل نهاية السنة الجارية. وقد أكد رئيس الجهاز التنفيذي الولائي بالمناسبة أن التأخر المسجل في التوزيع السكنات يرجع الى عدة أسباب منها التأخر في إتمام الأشغال واستلام المشاريع ، أو إلى التحقيقات الإضافية التي باشرتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، التي يترأسها رئيس الدائرة ورئيس البلدية،وبخصوص الأشخاص الذين قد يتم إقصاءهم، ومن لهم الحق في السكن بعد صدور القائمة،لهم الحق  في تقديم طعون في الفترة المحددة لذلك وذلك بعد أن يتم تشكيل لجنة طعون ودراسات الطلبات على مستوى الديوان ،بغرض دراسة معمّقة ودقيقة لكل الطعون المقدمة.

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قايد صالح يشرف على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد

باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني
image

ضبط 135 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 16 سبتمبر 2017 بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، كمية   تُقدر بـ(135) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز
image

والي الشلف يؤكد توزيع 400 حصة سكنية في القريب العاجل

أكد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور، على هامش معاينته للمشاريع السكنية القابلة للتوزيع بالولاية ،بأنه سيتم توزيع 400 وحدة سكنية اجتماعية في القريب
image

منتدى المبدعين الأفارقة: "الثقافة عامل تقارب وتضامن وأداة لمكافحة العنصرية و التطرف"

دعا المشاركون في منتدى المبدعين الأفارقة الذي نظم يومي الخميس والجمعة بالجزائر العاصمة قادة البلدان الإفريقية إلى جعل الثقافة "عامل تقارب وتضامن بين شعوب إفريقيا"
image

بارزاني يدرس مقترحاً دولياً بديلاً عن الاستفتاء… ومخاوف من حرب أهلية

تسلّم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الخميس، مقترحا بديلا عن الاستفتاء من ممثلي أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة، وأكد عزمه على بحث المشروع مع القيادة
image

السكن والطاقة والفلاحة ضمن أولويات الحكومة

تلتزم الحكومة باستكمال انجاز 6ر1 مليون وحدة  سكنية قبل نهاية 2019 مع تعبئة مصادر تمويل جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول
image

المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بوزارة، يكشف: 3 بطاقــــــات لمعالجة مختلف أخطاء الابتدائي

استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الجاري ثلاث بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في اكتساب المعارف في الطور الابتدائي. وأكد
image

أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

شرع الوزير الأول, أحمد أويحيى, صباح يوم  الأحد, في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, طبقا للمادة  94 من الدستور, وذلك في
image

الاتحاد العام الطلابي الحر يطالب باعتماد نظام التوجيه القديم

دعا الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، يوم السبت،  إلى اعتماد النظام القديم في توجيه الطلبة الجامعيين الجدد، وطالب بإعادة النظر في
image

بن خلاف: وزير السكن مطالب بمراجعة أسعار وطريقة تسديد "LPP"

دعا النائب البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف،أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، لإعادة النظر في سعر صيغة سكنات الترقوي العمومي
قيم هذا المقال
0