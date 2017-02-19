تسجيل أزيد من 12780 مخالفة مرورية في2016 بولاية الجزائر





بلغ عدد المخالفات المرورية المرفوعة من قبل فرقة أمن الطرقات لولاية الجزائر 12788 مخالفة مسجلة خارج نقاط المراقبة الثابتة (الحواجز) سنة 2016 مما سمح بتقليص نسبة الحوادث الخطيرة بصفة محسوسة حسبما أكده عميد الشرطة، رابح زواوي المكلف بالاعلام لدى مصالح أمن ولاية الجزائراليوم بالجزائر العاصمة . بحيث أوضح أن هذه الفرقة المكلفة بتأمين الطرقات المدعمة بفرق الدراجات النارية و التي تم استحداثها منذ أكثر من سنتين تعمل على مستوى الطرقات الحضرية و لاسيما في الطريق السريع أين تم رفع هذا العدد من المخالفات خلال السنة المنصرمة "مما سمح بتقليص عدد الحوادث الكارثية التي كانت تطرأ على مستوى هذه الطرقات"، وأضاف أن عدد هذه المخالفات تتفاوت بين مخالفة وأخرى ففي عدم احترام المسافة الأمنية تم تسجيل (أزيد من 229 حالة) و السير على الخط المستمر (523 حالة) والسير على الرواق الاستعجالي دون ضرورة ملحة (422 حالة) واستعمال الهاتف النقال (4032 حالة) والمناورات الخطيرة (2127 حالة). و ابرز أن فرقة أمن الطرقات هي عبارة عن فرقة أمنية مدنية "متنقلة و فجائية" تسهر على متابعة و مراقبة حركة السير على مستوى الطرقات الحضرية و خاصة الطريق السريع خارج نقاط المراقبة التابثة.

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