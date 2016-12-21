انفجار في سوق للألعاب النارية يقتل 29 شخصا في المكسيك





قتل 29 شخصا وأصيب 70 آخرون بجروح، الثلاثاء 20 ديسمبر ، بانفجار في سوق للألعاب النارية في ضاحية تولتيبيك القريبة من العاصمة المكسيكية مكسيكو. وقال حاكم ولاية مكسيكو ايروفييل افيلا: "لقد قتل 26 شخصا في مكان الانفجار، في حين توفي 3 من الجرحى في المستشفيات، مما يرفع الحصيلة إلى 29 قتيلا". ووقع الانفجار في سوق مخصصة لبيع الألعاب النارية، التي تستقبل سنويا الكثير من الزوار قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة. وقالت الشرطة الاتحادية، إن الانفجار الذي وقع في سوق سان بابليتو للألعاب النارية في تولتيبيك، على بعد نحو 32 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة مكسيكو سيتي، أصاب 70 شخصا آخرين على الأقل.

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