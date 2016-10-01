المجتمع
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
01/10/2016 11:59:00

يهدف إلى تحسين التكفل الاجتماعي والانساني: عرض المخطط العملي الخماسي لحماية المرأة المسنة 2016- 2020


يهدف المخطط العملي الخماسي لحماية المرأة المسنة 2016-  2020 الذي تم عرضه يوم الخميس بوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة بالجزائر العاصمة الى تحسين التكفل الاجتماعي والانساني للمرأة المسنة سواء في الوسط الاقامي أو العائلي. ويهدف هذا المخطط الذي أعد من طرف اللجنة الوطنية القطاعية لحماية المسنين ورفاهيتهم وصندوق الامم المتحدة للسكان الى "التكفل الانجع بفئة المسنين لاسيما العنصر النسوي منهم بتقديم  كل الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وصون كرامتهم سواء في المراكزأو في الوسط الاسري". وتم لهذا الغرض -يضيف منظمو اليوم الاعلامي حول الاشخاص المسنين بمناسبة اليوم العالمي للمسنين المصادف للفاتح اكتوبر -"تسطير برنامج ثري لتجسيد هذا المخطط يتناول ثلاثة محاور ترمي كلها الى تعزيز النشاطات التحسيسية والاعلامية و دعم التكفل بالمسنين سواء في المراكز أو بالمنازل". كما يهدف هذا البرنامج الذي شاركت في اعداده ايضا مختلف الجمعيات المختصة ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر كل ولايات الوطن الى "تعزيز و ترقية التكوين ودعم قدرات المتدخلين للتكفل بالنساء المسنات". ومن بين أهداف برنامج المخطط "التحسيس ضد العنف وسلوكات سوء المعاملة تجاه الاشخاص المسنين لاسيما من فئة  النساء وتثمين القيم التقليدية لاحترامهن وكذا  اعداد مطويات حول التدابير التشريعية لحماية هذه الشريحة وتحسين استقبالها في المراكز المختصة وتقديم المساعدة لها بالمنزل الى جانب تعميم الحملات التحسيسية من خلال وسائل الاعلام". كما ينص على "دعم المستخدمين المتخصصين في طب الشيخوخة وتنظيم لقاءات مع الحركة الجمعوية المحلية لنشر وتعميم ,ترتيب المساعدة بالمنزل وتنظيم دروس محو الامية للنساء المسنات لاسيما من المقيمات بدور العجزة ودعم قدرات مستخدمي مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بكل ولايات الوطن ودعم التكوين في تقنيات الاتصال". و يصل عدد الاشخاص المسنين بالجزائر 5ر3 ملايين شخص حاليا و من المنتظر ان يصل العدد الى 3ر4 ملايين في افاق 2020 و 7ر6 ملايين في افاق 2030 , حسب الارقام المقدمة خلال هذا اليوم الاعلامي.

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تيسمسيلت: حجز كمية من المشروبات الكحولية وتوقيف المتورط البالغ من العمر 46 سنة

في إطار مكافحة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية في الوسط الحضري ، تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بثنية الحد لأمن ولاية تيسمسيلت
image

يهدف إلى تحسين التكفل الاجتماعي والانساني: عرض المخطط العملي الخماسي لحماية المرأة المسنة 2016- 2020

يهدف المخطط العملي الخماسي لحماية المرأة المسنة 2016-  2020 الذي تم عرضه يوم الخميس بوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة بالجزائر العاصمة الى تحسين التكفل
image

لترقية لغة الضاد: بلعيد يكشف خارطة الطريق للمجلس الأعلى للغة العربية

كشف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بلعيد، عن إستراتيجية المجلس الذي يرأسه في خدمة اللغة العربية و ترقيتها ، حيث صرح بأن الأولوية
image

الجماعة تسارع للتنصل مما دعا له: قيادي سابق في «إخوان سوريا» يدعو إلى التظاهر في اسطنبول

أثارت دعوة القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا زهير سالم السوريين للمقيمين في تركيا، إلى التظاهر في قلب اسطنبول استنكاراً لما وصفها بـ»سياسات
image

اليسار المغربي يقدم نفسه في «خط ثالث» بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين

في أوج الحملة للانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من تشرين الاول/اكتوبر في المغرب، يحاول حزب يساري أن يقدم نفسه على أنه «خط ثالث» خارج
image

وزير المالية يدعو إلى استحداث مجلس جزائري-كويتي لرجال الأعمال

دعا وزير المالية حاجي بابا عمي في اختتام اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية يوم الخميس بالجزائر الى انشاء مجلس جزائري-كويتي لرجال الاعمال على ان
image

علي حداد: "يمكن للجزائر في غضون 3 إلى 4 سنوات خلق اقتصاد قائم على الإنتاج"

يمكن للجزائر في غضون ثلاث إلى أربع سنوات تحويل توجهها كليا والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار والمعرفة حسبما أعرب عنه
image

تدمير 5مخابئ 3 قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسعيدة

في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2016، خمسة (05) مخابئ وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط
image

وادي مزي يجتاح "الأغواط"

خلق هلعا بين المواطنين وأنباء عن وجود مفقودين
قيم هذا المقال
0