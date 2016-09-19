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19/09/2016 11:50:00

شرطة غليزان توقف ثلاثة أشخاص في حالة السكر العلني


قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع  بغليزان ، ثلاثة أشخاص عن تهمة حيازة المخدرات قصد الاستهلاك متبوع بالسكر العلني خيانة الأمانة تحطيم ملك الغير، القضية جاءت على اثر مكالمة هاتفية مفادها وقوع حادث مرور مادي، بعد تنقل قوات الشرطة للمعاينة لفت انتباههم لوجود السائق في حالة سكر بعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على كمية من المخدرات جاهزة للاستهلاك، تم توقيف السائق ومرافقيه وتقديمهم أمام وكيل الجمهوريّة لدى محكمة غليزان الذي أودعهم الحبس عن التهمة السابقة .

 

 

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