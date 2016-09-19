

تسيير خدمات المياه: تجديد عقد الشركة الفرنسية "سويز للبيئة" للمياه و التطهير قررت الحكومة تجديد عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه و التطهير لولايتي الجزائر و تيبازة الموقع مع الشركة الفرنسية" سويز للبيئة" حسبما أكده يوم السبت وزير



صندوق النقد الدولي: الكلفة الاقتصادية للنزاعات بمنطقة مينا " ضخمة" أشار صندوق النقد الدولي إلى أن أثر النزاعات على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) كان "معتبرا" تجسد من خلال الخسائر الهامة المسجلة



الرئيس المدير العام للشركة محمد عبده بودربالة: الخطوط الجوية الجزائرية تعتزم شراء 40 طائرة بغضون 2025 تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق برنامج جديد لاقتناء نحو 40 طائرة بين 2018 و2025 قصد تعزيز خطوطها نحو الوجهات البعيدة, حسبما صرح به الرئيس المدير



خلال الـ48 ساعة الماضية: وفاة 13 شخصا و جرح 74 آخرين في حوادث المرور لقي 13 شخصا حتفهم و جرح 74 آخرون في عدة حوادث مرورية سجلت في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري على المستوى الوطني, حسب



شرطة غليزان توقف ثلاثة أشخاص في حالة السكر العلني قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع بغليزان ، ثلاثة أشخاص عن تهمة حيازة المخدرات قصد الاستهلاك متبوع بالسكر العلني خيانة الأمانة تحطيم ملك الغير، القضية جاءت



إيداع شخصين الحبس عن تهمة الحيازة والمتاجرة براتينج القنب الهندي في غليزان تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتحري بولاية غليزان ، من توقيف شخصين عن تهمة حيازة مخدرات (راتينج القنب الهندي) قصد الاستهلاك ومؤثرات عقلية (أقراص



غليزان: توقيف شخصين متورطين في السرقة بالكسر وإيداعهم الحبس تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بولاية غليزان ،من توقيف شخصين عن تهمة السرقة بالكسر في حالة تلبس من داخل مركبة متوقفة مع العصيان،



حوادث المرور : 212 قتيل و حوالي 5000 جريح خلال موسم الاصطياف بالمناطق الحضرية لقي 212 شخصا حتفهم و جرح 4957 آخرون في 4076 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال موسم الاصطياف 2016, حسب ما أفادت



تستأجر السيارات وتزور وثائقها: تفكيك جمعية أشرار بالجزائر العاصمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جمعية أشرار كانت تقوم باستئجار المركبات وإعادة بيعها بوثائق ولوحات ترقيم مزورة عن طريق النصب و الاحتيال حسب