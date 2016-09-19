غليزان: توقيف شخصين متورطين في السرقة بالكسر وإيداعهم الحبس
تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بولاية غليزان ،من توقيف شخصين عن تهمة السرقة بالكسر في حالة تلبس من داخل مركبة متوقفة مع العصيان، القضية جاءت على دوريات لقوات الشرطة بأحياء وشوارع المدينة أين لفت انتباههم لدراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة وبداخلها شخصين يقومان بالسرقة في أحد الأحياء بوسط المدينة، بعد مشاهدتهم لقوات الشرطة لاذوا بالفرار أين تم توقيفهم لاحقا. قدّموا أمام وكيل الجمهوريّة لدى محكمة غليزان و أودعوا الحبس عن تهمة السرقة بالكسر في حالة تلبس من داخل مركبة متوقفة مع العصيان.
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