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18/09/2016 13:56:00

الصحراء الغربية: سلطات الاحتلال المغربية تصدر حكما جائرا في حق طفل صحراوي قاصر


أصدرت سلطات الاحتلال المغربية حكما جائرا في حق الطفل الصحراوي القاصر جهاد ابوعابد والقاضي بتسديد غرامة مالية معتبرة.وقضت سلطات الإحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة، بتغريم الطفل الصحراوي القاصر جهاد ابوعابد بغرامة مالية قدرها 30000 درهم مغربي، و ذلك بعد مثول المعني  وهو في حالة اعتقال.ويأتي هذا الحكم، الصادر يوم الخميس المنصرم، بعد أيام من اختطاف الطفل القاصر من منزل عائلته المتواجد بالحي المسمى "حي الفتح" بالعيون المحتلة، و ذلك انتقاما من المواقف السياسية لعائلة المعتقل ونشاطها الميداني.وقد سرعت سلطات الإحتلال في إجراءات المحاكمة في حق الطفل الصحراوي القاصر بعد دخول المناضلة الصحراوية، هترة آرام، أم المعتقل الصحراوي القاصر، أبو جهاد عابد، في الاعتصام  و إضراب مفتوح عن الطعام أمام منزلها بالعيون المحتلة، وذلك منذ يوم الخميس الماضي، إحتجاجا على إيداع إبنها السجن.وكانت قوات الإحتلال قد تدخلت بعنف مفرط لفض اعتصامها وإرغامها على ولوج منزلها بعد تعنيفها و ضربها بشكل مبرح المرفوق بالمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية أمام أبنائها الصغار.وتلجأ سلطات الاحتلال المغربية إلى أساليب مختلفة من بينها اعتقال القصر والأطفال من اجل إجبار ذويهم على  التنازل عن مطالبهم المشروعة.وتعيش الأراضي الصحراوي المحتلة وضعا حقوقيا مزريا في ظل حالة الحصار الإعلامي و السياسي التي يعاني منها الصحراويون في هذه المناطق التي تمنع سلطات الاحتلال الجمعيات الحقوقية المغربية و الدولية من الوصول إليها.

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