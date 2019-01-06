عودة 295 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم عام 2018





عاد نحو 295 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم خلال العام الماضي 2018 .

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أمس، أنه في الوقت نفسه تم اعتقال نحو 270 ألف مهاجر غير نظامي وهم يحاولون عبور الحدود بصورة غير مشروعة وتم ترحيل نحو 55894 شخصا منهم وفقا للوزارة على موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل قاتاكلي الاثنين الماضي إنه من المتوقع أن يعود المزيد من السوريين من تركيا إلى بلادهم في أعقاب العمليات العسكرية التركية في سوريا، ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية "نعتقد أن الرقم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع التطورات هناك "في سوريا".

يذكر أن تركيا تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وبلغ عدد اللاجئين السوريين فيها خلال أكتوبر الماضي نحو 3.59 مليون لاجئ.

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