أردوغان يعلن عن قمة بين تركيا وباكستان وأفغانستان في إسطنبول





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عقد قمة ثلاثية بين تركيا وباكستان وأفغانستان، في مدينة إسطنبول، عقب الانتخابات المحلية في تركيا المزمع إجراؤها نهاية مارس المقبل. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أول أمس، في العاصمة أنقرة بعد اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود.وقال أردوغان، إنه تباحث مع نظيره الأفغاني أشرف غني، وأن الأخير نظر بإيجابية إلى مسألة عقد القمة.وأضاف: "كما أن أخي العزيز (عمران خان) الآن رحب بالقمة، وهكذا فإننا سنعقد القمة بإسطنبول، في أقرب وقت واحتمال كبير عقب الانتخابات المحلية في 31 مارس المقبل". وأعرب أردوغان، عن اعتقاده أن القمة الثلاثية "ستكون وسيلة لتجاوز مشكلات عديدة".وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني العلاقات بين البلدين بكافة أبعادها.كما رحب أردوغان، بإعلان القضاء الباكستاني، "غولن"، منظمة إرهابية، قائلا في هذا الصدد: "نرحب بإعلان المحكمة العليا في باكستان، (غولن) منظمة إرهابية، وتسليم مدارسها لوقف معارف التركي".

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