مجهولون يدمرون مقر تلفزيون فلسطين بغزة
اقتحم مجهولون اليوم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في حي "تل الهوا" غرب مدينة غزة، ودمروا ممتلكاتها من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة حاسوب.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "خمسة مسلحين بعصي وآلات حادة، يخفون مسدسات خلفهم اقتحموا مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوا ودمروا معدات إذاعة صوت فلسطين بشكل كامل من أثاث وأجهزة بث وتسجيل وصوت وأجهزة حاسوب والاستديو الخاص بالبث، وكاميرات المراقبة". وأضافت أن المسلحين قاموا ب"تدمير كافة الكاميرات الخاصة بالتلفزيون وأجهزة الحاسوب وعبثوا بأرشيف أشرطة التسجيل والبث ودمروها بشكل تام، إضافة إلى تخريب صور الرئيس محمود عباس المعلقة على الجدران داخل مبنى الهيئة، وكذلك صور الشهيد ياسر عرفات". ورصدت عدسة (وفا) آثار الخراب والتدمير للمجموعة المسلحة التي اعتدت على مقر الهيئة.
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