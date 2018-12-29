اندلاع حريق ضخم بمصنع لطائرات "إيرباص" في ألمانيا
اندلع حريق في أحد مصانع فرع شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" في جنوب ألمانيا الليلة الماضية ما ادى إلى مشكلات إنتاجية للشركة التي تعاني من تأخير في جدول الإنتاج بسبب تعثر وارداتها من المحركات. وأسفر الحرق إلى خسائر قدرها (4ر11 مليون دولار) على الأقل ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الآن. يذكر أن المصنع التابع لشركة "بريميوم أيروتك" ينتج الهياكل للطائرات المدينة والحربية التي تنتجها شركة "إيرباص". وقالت باربرا سيجل المتحدثة باسم "أيروتك" إن الحريق سيؤثر بالتأكيد على إنتاج مصانع "إيرباص" مضيفة أن كل طرز "إيرباص" ستتضرر من الحريق. من ناحيتها قالت شركة "إيرباص" إنها ستحتاج إلى عدة أشهر حتى يتم استئناف توفير المكونات التي ينتجها مصنع "أوغسبورغ" وإضافتها إلى الطائرات.
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