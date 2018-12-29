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29/12/2018 12:03:00

لقاء مصري إيراني في طهران يبحث التطورات الإقليمية والدولية


بحث مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، حسين أمير عبد اللهيان مع مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، التطورات الإقليمية والدولية، في لقاء "نادر"، بالعاصمة طهرانوقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أول أمس،  إنه جرى خلال اللقاء "التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبل البلدين ومنها العلاقات البرلمانية فضلا عن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتاكيد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني".كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الاقليمية والدولية، وفق المصدر ذاتهولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ عقود لكن الجانبين يعقدان على فترات متباعدة لقاءات مماثلة لتبادل وجهات النظر كان أحدثها في أكتوبر 2017 بين المسؤولين نفسيهما. ويأتي اللقاء بعد أيام من زيارة غير معلنة مسبقا للواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني بالنظام السوري، الأحد، التقى خلالها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

 

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