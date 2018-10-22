ترامب: رواية الرياض لمقتل خاشقجي فيها "خداع وأكاذيب"

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرواية السعودية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قائلا “من الواضح أنه كان هناك خداع، وكانت هناك أكاذيب”، وذلك بعد أن كان قد أبدى ثقته في تلك الرواية سابقا، مضيفا انه “لم يخبره أي شخص من السعودية أنه هو المسؤول، كما لم يقل أي منهم إنه غير مسؤول،” حسب ما نقلت عنه صحيفة “واشنطن بوست”. كما دافع ترامب في الوقت نفسه عن النظام السعودي، قائلا انه “حليف يفتقر للمصداقية”، واعتبر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد يكون بريئا، من توجيه الأوامر بقتل خاشقجي، بعد ان كان قد أعرب سابقا لصحافيين في نيفادا، عن عدم رضاه عن التفسير السعودي لمقتل خاشقجي. وأشار ترامب إلى ان عدم معرفة أحد “على ما يبدو” مكان جثة خاشقجي، أمر يدعو للقلق، وأنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي بهذا الخصوص، معتبرا أن تعليق صادرات الأسلحة للرياض “سيضيرنا أكثر مما يضيرهم. يمكننا القيام بأمور أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات”. وتتناقض هذه التصريحات، مع تصريحات سابقة أدلى بها ترامب للصحافيين في أريزونا، قال فيها انه يعتقد أن رواية الرياض بشأن خاشقجي “خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة”، مثمنا على اعتقال المشتبه بهم، ومؤكدا على أن “التفسير السعودي موثوق به.”وأضاف الرئيس الأمريكي انه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات قد تفرض على السعودية، إلغاء مبيعات الأسلحة، مشيرا الى أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي قبل أي خطوة مقبلة.

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