الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/10/2018 12:20:00

ترامب: رواية الرياض لمقتل خاشقجي فيها "خداع وأكاذيب"

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرواية السعودية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قائلا “من الواضح أنه كان هناك خداع، وكانت هناك أكاذيب”، وذلك بعد أن كان قد أبدى ثقته في تلك الرواية سابقا، مضيفا انه “لم يخبره أي شخص من السعودية أنه هو المسؤول، كما لم يقل أي منهم إنه غير مسؤول،” حسب ما نقلت عنه صحيفة “واشنطن بوستكما دافع ترامب في الوقت نفسه عن النظام السعودي، قائلا انه “حليف يفتقر للمصداقية”، واعتبر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد يكون بريئا، من توجيه الأوامر بقتل خاشقجي، بعد ان كان قد أعرب سابقا لصحافيين في نيفادا، عن عدم رضاه عن التفسير السعودي لمقتل خاشقجيوأشار ترامب إلى ان عدم معرفة أحد “على ما يبدو” مكان جثة خاشقجي، أمر يدعو للقلق، وأنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي بهذا الخصوص، معتبرا أن تعليق صادرات الأسلحة للرياض “سيضيرنا أكثر مما يضيرهم. يمكننا القيام بأمور أخرى، بما في ذلك فرض عقوباتوتتناقض هذه التصريحات، مع تصريحات سابقة أدلى بها ترامب للصحافيين في أريزونا، قال فيها انه يعتقد أن رواية الرياض بشأن خاشقجي “خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة”، مثمنا على اعتقال المشتبه بهم، ومؤكدا على أن “التفسير السعودي موثوق به.”وأضاف الرئيس الأمريكي انه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات قد تفرض على السعودية، إلغاء مبيعات الأسلحة، مشيرا الى أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي قبل أي خطوة مقبلة.

 

عدد القراءات 2 مرة | قراءات اليوم 2 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار

أقطاب التحالف الرئاسي يجتمعون بقصر الحكومة اليوم

ينتظر أن يلتقي أقطاب التحالف الرئاسي الأربعة "الافلان، الأرندي، تاج والأمبيا"، اليوم في قصر الحكومة، حيث سيترأس الاجتماع أحمد أويحيى بحضور كل من جمال ولد

رفع "التجميد" عن "هياكل المجلس" واستئناف الأشغال.. !!

رفع مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه "التجميد" عن هياكل المجلس الشعبي الوطني والاستئناف العادي لأشغاله ، كما تقرر إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية.

كعوان ينتقد الصحافة الالكترونية

·      تجاوزات القنوات الخاصة راجعة لنقص الخبرة أكد وزير الاتصال، جمال كعوان،  أن حرية الصحافة في الجزائر هي واقع يعيشه الصحفي اليوم دون أية قيود أو

ترامب: رواية الرياض لمقتل خاشقجي فيها "خداع وأكاذيب"

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرواية السعودية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قائلا “من الواضح أنه كان هناك خداع، وكانت هناك أكاذيب”، وذلك بعد

رئيس الحكومة التونسية يستعد للإعلان عن مشروعه السياسي

يستعد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، للإعلان عن مشروعه السياسي الجديد بعيدا عن حزب النداء، الذي جمد عضويته قبل فترة قصيرة، وذلك تماشيا مع التطورات

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت

 أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 أكتوبر 2018، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت في سياق متصل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر

مفرزة الجيش الوطني الشعبي تحجز اسلحة ومواد غذائية برج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، إثر دورية بحث وتفتيش بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، اليوم 21 أكتوبر

توقيف 17 عنصر دعم للإرهاب بتيسمسيلت

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس السبت، 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح

قسنطينة : تفكيك جمعية اشرار تنشط بالمدينة الجديد علي منجلي

 تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضـري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينـة في ظرف وجيز من تفكيك عصابة اشرار تتكون من 03 اشخاص لتورطهم في قضية تكوين

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 أكتوبر 2018 ببومرداس ، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي
قيم هذا المقال
0