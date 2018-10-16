تعديل وزاري في فرنسا : تعيين كريستوف كاستانير وزيرا للداخلية
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء تعديلا وزاريا في حكومة إدوار فيليب يشمل عدة حقائب بينها الداخلية والثقافة حيث تم تعيين زعيم الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير وزيرا للداخلية خلفا لجيرار كولومب المستقيل. كما جرى في اطار هذه التعيينات الجديدة اختيار النائب اليميني فرانك رييستير وزيرا للثقافة خلفا لفرانسواز نيسان. وضم التعديل أيضا وزارة الزراعة بتعيين السيناتور الاشتراكي السابق ديدييه غيون في مكان ستيفان ترافير. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الا ستقرار في الحكومة بعد سلسلة من الاستقالات وكذلك إنعاش مسار الإصلاحات الذي شهد مؤشرات على التعثروفق ما اعلنه قصر الاليزي .
عدد القراءات 44 مرة | قراءات اليوم 44 مرة
طالع أيضا الدولي
جديد الأخبار
- يومان على وصول الإدارة الأمريكية تغيرت دينامية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
- سوريون فروا من القصف والموت ليواجهوا أمراض السكري في مخيمات اللاجئين
- الممثلة الأمريكية مايم بياليك تضم صوتها لأولبرايت: سأسجل نفسي «مسلمة»
- تكريم ثمانية 08 دول افريقية بأديس أبابا على جهودها في مجال مكافحة الملاريا
- ترامب يدخل البيت الأبيض وسط عالم مضطرب وتفكك للنظام الدولي
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك