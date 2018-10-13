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13/10/2018 15:46:00

الحكومة الليبية تفرج عن أحد رفاق القذافي في ثورة الفاتح


أصدر وزير عدل حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عبد الواحد، قرارا بالإفراج لدواع صحية عن اللواء المهدي العربي العضو في "الضباط الوحدويين الأحرار"، رفاق الزعيم الراحل معمر القذافي. ونقلا عن وزارة العدل الليبية، قولها إن القرار جاء بناء على النتيجة التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة وأقرت ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وبينت الوزارة أن القرار جاء استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية واحترام قوانين حقوق الإنسان، لكنه لا يعني بأي شكل من الأشكال إنهاء المتابعة القضائية للواء العربي أو إسقاط التهم الملاحق بها. وجدير بالذكر أن اللواء المهدي العربي، كان يشغل منصب رئيس هيئة التدريب في وزارة الدفاع الليبية التي كانت تعرف إبان حكم معمر القذافي بـ"اللجنة المؤقتة العامة للدفاع". وشغل العربي منصب آمر الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، قبل أن يتم القبض عليه على أيدي عناصر إحدى مجموعات مدينة الزاوية في سبتمبر 2011، وسجنه في المدينة ذاتها.

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