وزير الداخلية الهندي: "نأمل في القضاء على اليساريين المتطرفين خلال 3 سنوات





قال وزير الداخلية الهندي, راجناث سينغ, إنه مع تزايد عدد القتلى في صفوف اليساريين المتشددين وإلقاء العديد منهم أسلحتهم, تأمل الهند في القضاء عليهم خلال السنوات الثلاث المقبلة, حسب ما أوردته, اليوم الاثنين, مصادر إعلامية.

وأشار الوزير, إلى أنه "انخفضت أعمال العنف التي يتورط فيها اليساريون المتشددون إلى ما بين 10-12 مقارنة مع 126, قبيل عدة سنوات", مضيفا "وربما خلال السنوات الثلاث المقبلة, سيتم القضاء على اليساريين المتشددين نهائيا في البلاد". وتابع , "لقد قتلت قوات الأمن 131 عنصرا مسلحا منهم, واعتقلت 1278 هذا العام, كما استسلم ما لا يقل عن 58 منهم هذا العام". ويقول المتمردون اليساريون, إنهم يقاتلون من أجل حقوق الأرض لأبناء القبائل والفقراء الريفيين الآخرين, وقد بدأ تمردهم في ولاية البنغال الغربية شرق الهند في نهاية الستينات, وانتشر التمرد ليشمل نحو ثلث المناطق الإدارية في الهند. ورغم أن الهجمات الواسعة لقوات الأمن التي استهدفت المتمردين خلال السنوات الأخيرة قد أجبرتهم على التراجع لقواعدهم في الغابات, وانخفاض مستويات العنف, ولكن هجمات المتمردين المباغتة في الكر والفر مازالت قائمة.

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