بسبب البوليساريو.. المغرب ينسحب من اجتماع وزاري باليابان
انسحب الوفد المغربي من الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي السابع حول التنمية بإفريقيا "تيكاد 7" في العاصمة اليابانية طوكيو احتجاجا على حضور البوليساريو.
ونظمت اليابان المؤتمر الدولي السابع حول التنمية بإفريقيا، 1993، بمشاركة مكتب المستشار الخاص لإفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل إطلاق حوار سياسي بين القادة الأفارقة وشركائهم في التنمية، بالإضافة إلى معرفة احتياجات إفريقيا، وتعبئة المساعدة الدولية لفائدة تنمية القارة السمراء. ووصفت وسائل الاعلام المغربية حضور ممثلي جمهورية الصحراء الغربية بـ"التسلل" غير المقبول! . وتتعنت السلطات المغربية بالانسحاب من أي اجتماع يحضره ممثلين عن جمهورية الصحراء الغربية.
عدد القراءات 42 مرة | قراءات اليوم 42 مرة
طالع أيضا الدولي
جديد الأخبار
- يومان على وصول الإدارة الأمريكية تغيرت دينامية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
- سوريون فروا من القصف والموت ليواجهوا أمراض السكري في مخيمات اللاجئين
- الممثلة الأمريكية مايم بياليك تضم صوتها لأولبرايت: سأسجل نفسي «مسلمة»
- تكريم ثمانية 08 دول افريقية بأديس أبابا على جهودها في مجال مكافحة الملاريا
- ترامب يدخل البيت الأبيض وسط عالم مضطرب وتفكك للنظام الدولي
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك