ازوجة بشار الأسد و معانتها بسبب السرطان





ظهرت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، في صورة مختلفة بعد نحو شهرين من إعلانها إصابتها بسرطان الثدي، حيث نشرت على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، صورا ظهرت فيها شاحبة الوجه وتبرز عليها علامات الاصابة بالسرطان. وبدت أسماء الأسد في الصور الجديدة مبتسمة ولكنها شاحبة ومنهكة وترتدي غطاء على رأسها، وظهرت في إحدى الصور وهي تقف إلى جانب شخص لم تكشف صفحات التواصل الاجتماعي التي نشرت الصور عن هويته. وتضمن التعليق المنشور مع الصور في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تنويها بما وصفه بقوتها وصمودها وإصرارها على متابعة العمل بمكتبها في نفس يوم تلقيها إحدى جرعات العلاج.

وكانت وكالة الأنباء السورية كشفت، شهر أغسطس على حسابها في موقع تويتر، أن أسماء بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا، حيث ظهرت أسماء، البالغة من العمر 43 عاما، آنذاك في صور إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

وأسماء الأسد، أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.

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