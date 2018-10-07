ارتفاع حصيلة قتلى “تسونامي ” بأندونيسيا
ارتفعت حصيلة عدد قتلى زلزال أندونيسيا قبل أسبوع، و أعلن مسؤول في وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا الأحد أن عدد قتلى الزلزال والتسونامي اللذين ضربا موقعين في بلدة بالو بجزيرة سولاويسي قد ارتفع إلى 1763 من أصل خمسة آلاف مفقود.
قال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بوروو نوغروهو، الأحد إن عدد المفقودين جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا موقعين مدمرين في بلدة بالو بجزيرة سولاويسي قد وصل إلى خمسة آلاف شخص. وأكد أن هذا العدد يستند إلى تقديرات مسؤولي حيي بيتوبو وباراروا اللذين دمرتهما الكارثة، فيما تشير الحصيلة الأخيرة إلى العثور على 1763 جثة حتى الآن، ومن المرتقب أن تزيد الأرقامّ، حيث يعتقد أن المئات مدفونون وسط الطين الذي غمر تجمعات سكنية في جنوبي بالو.
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