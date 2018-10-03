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03/10/2018 13:27:00

منظمة الصحة العالمية تبدي مخاوف من عودة تفشي الكوليرا في اليمن


أعربت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها من عودة تفشي مرض الكوليرا في اليمن. وأكدت المنظمة أنها قامت بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف بحملة تطعيم فموي في ثلاث مديريات، حيث تم خلال الحملة تطعيم 387 ألف شخصا من إجمالي 540 ألف شخصا.

وأضافت أن ثلاثة آلاف موظف محلي لتقديم الرعاية الصحية شاركوا في حملة التطعيم. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب الأوضاع عن كثب منذ ظهور مؤشرات الاشتباه في شهر جوان الماضي. وكانت عدة مؤسسات أممية ودولية قد أطلقت، على امتداد الأشهر الماضية, نداءات لإغاثة المدنيين اليمنيين جراء ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة بسبب تفشي وباء الكوليرا نقص الأدوية والأغذية ومياه الشرب وتضرر المناطق الزراعية والمؤسسات الصحية والاستشفائية والبنى التحتية. وفي تقرير لها بداية شهر سبتمبر الماضي أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 16 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة لضمان الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية, رغم تمكنها من نقل أكثر من 500 طن من الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية جوا عبر مطار صنعاء لتوزيعها على المحافظات المتضررة بما فيها /عدن/, خلال أوت الماضي. واشارت المنظمة إلى أن نسبة المرافق الصحية التي تعمل بكامل طاقتها في اليمن لا تتجاوز 50 بالمائة وهي تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات والموظفين وذلك ليس بسبب صعوبة استيراد الأدوية والإمدادات الحيوية فحسب بل بسبب نقص التمويل أيضا, موضحة أنها تعمل بجد مع شركائها الدوليين للدعوة إلى زيادة الاستجابة لهذه الاحتياجات الصحية الملحة.

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