الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/10/2018 11:47:00

واشنطن تبدأ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار


أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مذكرة تفاهم بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات قادمة، قد دخلت حيز التنفيذ امس . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016جاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم "الخارجية" الأمريكية هيذر ناويرت، التي أشادت بالاتفاق الذي يقضي بتقديم مساعدة مالية لإسرائيل قيمتها 38 مليار دولار على مدى 10 سنواتوأكدت ناويرت أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سيواصل الالتزام بالاتفاق، وسيستمر في تقديم المساعدات لإسرائيلوقالت ناويرت في بيانها: "بحسب الاتفاق المبرم عام 2016، فإن واشنطن ستواصل تقديم المبلغ المالي المذكور إلى إسرائيل، بغية تعزيز الأخيرة قدراتها الأمنية والعسكرية، وتوطيد العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب". وفي عام 2016، أبرم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما اتفاقا يقضي بمنح إسرائيل مبلغ 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمةومنذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات ضخمة لإسرائيل، ولكن هذه المساعدة هي الأكبر على الإطلاق، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيينوذكرت ناويرت أن إسرائيل تتعرض "لتهديدات متنوعة في المنطقة، لا سيما من قبل إيران"، واصفة تل أبيب "بالصديق القيّم للولايات المتحدة الأمريكية". وتابعت المتحدثة الأمريكية: "بموجب شروط مذكرة التفاهم، ستضع الولايات المتحدة تمويلا لإسرائيل عند مستويات 3.3 مليارات دولار في التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبرامج المشتركة للدفاع الصاروخي خلال كل من السنوات العشر القادمة". وأضافت: "هذه زيادة كبيرة ستمكّن إسرائيل من الحصول على مزيد من القدرات العسكرية المتقدمة من الولايات المتحدة، التي مع مرور الوقت ستعزز أمن إسرائيل وتقوي علاقتنا الثنائية". وقالت ناويرت: "إن تنفيذنا لمذكرة التفاهم التاريخية هذه يعكس التزام الرئيس الدائم وهذه الإدارة والشعب الأمريكي بأمن إسرائيل الدائم".

 

عدد القراءات 32 مرة | قراءات اليوم 32 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

منظمة الصحة العالمية تبدي مخاوف من عودة تفشي الكوليرا في اليمن

أعربت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها من عودة تفشي مرض الكوليرا في اليمن. وأكدت المنظمة أنها قامت بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف بحملة تطعيم فموي في
image

بوتفليقة: "زيارة ميركل الأخيرة بعثت ديناميكية جديدة للتشاور وشراكة اقتصادية واسعة"

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زيارتها الأخيرة للجزائر سمحت بوضع لبنات جديدة لشراكة اقتصادية واسعة و بعث ديناميكية جديدة
image

بوتفليقة: "زيارة ميركل الأخيرة بعثت ديناميكية جديدة للتشاور وشراكة اقتصادية واسعة"

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زيارتها الأخيرة للجزائر سمحت بوضع لبنات جديدة لشراكة اقتصادية واسعة و بعث ديناميكية جديدة
image

مدلسي يشارك بباريس في الاحتفال بالذكرى الـ60 للدستور الفرنسي

يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, غدا الخميس بباريس, في الاحتفال بالذكرى الستين للدستور الفرنسي الذي ينظمه المجلس الدستوري الفرنسي, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء
image

الفنانة سعاد دويبي تقيم معرضا متنقلا بالعاصمة

جاب معرض متنقل يتضمن أعمال الفنانة التشكيلية سعاد دويبي، أول أمس، شوارع الجزائر العاصمة وهذا في أداء فني تمت مشاركته مع الجمهور. و قامت سبعة نساء
image

صدور كتاب جديد حول المسرحي الراحل عبد القادر علولة

صدر كتاب جديد حول المسرحي الجزائري الراحل عبد القادر علولة (1939-1994) ضمن سلسلة نشريات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران (كراسك)، دار "مسرح عبد
image

واشنطن تبدأ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مذكرة تفاهم بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات قادمة، قد دخلت حيز التنفيذ امس
image

الشلف: أولياء التلامبذ يرفضون إلتحاق أبنائهم بمقاعد الدارسة بمنطقة الحباير

خرج أولياء التلاميذ عن صمتهم بمنطقة الحباير التابعة الى بلدية الشطية بالجهة الشمالية من ولاية الشلف ،و ذلك بسبب ظروف تمدرس أبنائهم  في أقسام اكل
image

الترخيص لإستيراد لحوم البقر مجددا بداية من 15 أكتوبر

ترخص وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مجددا للفلاحين الراغبين في استيراد لحوم الأبقار والتجار المستوردين بداية من منتصف أكتوبر الجاري للعودة إلى استيراد الأبقار
image

النفط قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات قبل العقوبات الأمريكية على إيران

اتسمت أسواق النفط بالقوة مجددا امس  ليظل خام برنت فوق 85 دولارا وقرب أعلى مستوياته في أربع سنوات الذي  بلغه في الجلسة السابقة مع تأهب
قيم هذا المقال
0