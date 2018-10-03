واشنطن تبدأ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مذكرة تفاهم بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات قادمة، قد دخلت حيز التنفيذ امس . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016. جاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم "الخارجية" الأمريكية هيذر ناويرت، التي أشادت بالاتفاق الذي يقضي بتقديم مساعدة مالية لإسرائيل قيمتها 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وأكدت ناويرت أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سيواصل الالتزام بالاتفاق، وسيستمر في تقديم المساعدات لإسرائيل. وقالت ناويرت في بيانها: "بحسب الاتفاق المبرم عام 2016، فإن واشنطن ستواصل تقديم المبلغ المالي المذكور إلى إسرائيل، بغية تعزيز الأخيرة قدراتها الأمنية والعسكرية، وتوطيد العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب". وفي عام 2016، أبرم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما اتفاقا يقضي بمنح إسرائيل مبلغ 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة. ومنذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات ضخمة لإسرائيل، ولكن هذه المساعدة هي الأكبر على الإطلاق، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. وذكرت ناويرت أن إسرائيل تتعرض "لتهديدات متنوعة في المنطقة، لا سيما من قبل إيران"، واصفة تل أبيب "بالصديق القيّم للولايات المتحدة الأمريكية". وتابعت المتحدثة الأمريكية: "بموجب شروط مذكرة التفاهم، ستضع الولايات المتحدة تمويلا لإسرائيل عند مستويات 3.3 مليارات دولار في التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبرامج المشتركة للدفاع الصاروخي خلال كل من السنوات العشر القادمة". وأضافت: "هذه زيادة كبيرة ستمكّن إسرائيل من الحصول على مزيد من القدرات العسكرية المتقدمة من الولايات المتحدة، التي مع مرور الوقت ستعزز أمن إسرائيل وتقوي علاقتنا الثنائية". وقالت ناويرت: "إن تنفيذنا لمذكرة التفاهم التاريخية هذه يعكس التزام الرئيس الدائم وهذه الإدارة والشعب الأمريكي بأمن إسرائيل الدائم".

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