تونس تطيح بخلية لتمويل الارهابيين في سوريا





اعلنت وزارة الداخلية التونسية, تفكيكها خلية مكونة من 5 اشخاص, متورطة في تمويل عناصر ارهابية تونسية ناشطة في سوريا. وأكدت الوزارة في بيان لها اوردته مصادر اخبارية محلية اليوم الثلاثاء ان"الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني ,تمكنت بالتنسيق مع مصلحتي التوقي من الارهاب بإقليمي الحرس الوطني بولايتي الكاف و زغزان ,من الكشف عن شبكة متورطة في تمويل العناصر الارهابية التونسية الموجودة في سوريا". واضاف الوزارة,انه"تم ضبط خمسة عناصر من هذه الشبكة ,وحجز مبلغ مالي هام من العملتين التونسية و الاجنبية", مشيرة الى ان السلطات احالت عناصر الخلية الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب واصدار بطاقات ايداع بالسجن بحقهم. وكانت السلطات التونسية قد اعلنت في يوليو الماضي ,عن تفكيك خلية مرتبطة بالتنظيم الارهابي "داعش" ,كانت تخطط لشن هجمات في مدينة سوسة الساحلية التي تعرضت قبل عام لهجوم دموي استهدف سياحا اجانب بأحد فنادقها.

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة