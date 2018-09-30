"ريال مدريد" تكرم عهد التميمي و إسرائيل تحتج





كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد. التميمي التي تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة في عدة نشاطات اجتماعية وسياسية، و خلال استقبالها في النادي المدريدي منحت هدية رمزية كانت عبارة عن قميص للنادي يحمل اسمها والرقم 9. ، والتقطت صورا لها مع النجم السابق للنادي ومدير العلاقات المؤسسية فيه إيميليو بوتراغوينيو.

و عبّرت السلطات الإسرائيلية عن احتجاجها على تكريم بلدية العاصمة الإسبانية وناديها الرياضي "ريال مدريد" للأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي. وبعث السفير الإسرائيلي في إسبانيا دانييل كوتنر برسالة احتجاج إلى عمدة بلدية مدريد مانويلا كارمانا، اعتبر فيها أن استقباله للتميمي "يشجع على العنف ضد المدنيين الإسرائيليين ويقوض أي محاولة لإيجاد حوار حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين". واعتبر أن التميمي "ليست مقاتلة بريئة من أجل السلام، وإنما محرض على العنف والإرهاب وأن أي مؤسسة ترحب بها تروج بشكل غير مباشر للعنف والعدوان بدلا من تعزيز الحوار والتفاهم". وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون على تويتر: "العار، عهد التميمي تشجع العنف ضد مواطني إسرائيل. حقيقة أن قيام ريال مدريد باستقبال إرهابي يحرض على الكراهية والعنف شيء لا علاقة له بقيم كرة الق

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