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28/09/2018 14:30:00

سبب مغادرة أردوغان مكانه بعد صعود ترامب لإلقاء كلمته


كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، عن السبب الذي دفع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان والوفد المرافق له لمغادرة قاعة الجمعية العامة للامم المتحدةحين بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلقاء كلمته.وقد أدى هذا الموقف إلى ظن العديد، أن أردوغان غادر القاعة تماما، حيث ربطوا المشهد بالتوثر الذي يسود علاقات البلدين.وأوضح موقع” ترك برس” الإخباري،أن الأمر  ومافيه أن الرئيس التركي الذي كان يرافقه عدد من الوزراء المسؤولين الاتراك قد توجه إلى المنصة الرئيسية للاستعداد لإلقاء كلمته بعد انتهاء كلمة ترامب.

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