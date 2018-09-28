

حوادث المرور تخلف اكثر من 2270 شخص خلال 8 أشهر . لقي 2273 شخص حتفهم في حوادث المرور على المستوى الوطني وذلك خلال ال8 أشهر الأولى من السنة الجارية, حسب حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر



الجزائر تشارك في مؤتمر الطاقة العربي الـ11 بمراكش يشارك وزير الطاقة بالجزائر مصطفي قيطوني في أشغال الدورة الحادية عشر لمؤتمر الطاقة العربي الذي ينعقد من 1 الى 4 أكتوبر القادم بمراكش (المغرب)، حسب



تحديد عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية من الفاتح إلى 31 أكتوبر المقبل تنطلق يوم الاثنين المقبل الـ1 أكتوبر بالجزائر عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي ستمتر إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل, حسب ما أفادت به وزارة



حسبلاوي بنيويورك في إجتماع حول الأمراض غير المعدية شارك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس الخميس، في الإجتماع الثالث رفيع المستوى حول الوقاية من الأمراض غير المعدية والتحكم فيها. لإجتماع عقد



سبب مغادرة أردوغان مكانه بعد صعود ترامب لإلقاء كلمته كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، عن السبب الذي دفع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان والوفد المرافق له لمغادرة قاعة الجمعية العامة للامم المتحدةحين بدأ



غرفة التجارة الفرنسية تستنجد برجال الأعمال الجزائريين تناقش الأيام الجزائرية ببوردو إمكانية منح فرص أكبر للشركات الفرنسية الراغبة في استحداث مصانع سيارات وشاحنات فرنسية بالجزائر وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى



بعد المغرب ..تونس تعلن وقف بث أغاني سعد لمجرد على خلفية القضايا التي تورط فيها الفنان المغرني سعد لمجرد، أعلنت إذاعة “موزايك أف أم” التونسية، وقف بث أغاني سعد لمجرد. وكانت المغرب اتخدت هذا



العفو الدولية تدعو الجزائر إلى “مكافحة الإفلات من العقاب” دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 28 سبتمبر، السلطات الجزائرية إلى مكافحة “الإفلات من العقاب”. قالت المنظمة في بيان لها لإنه “بعد مرور 13 عاماً على



اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق اغتيلت امس الخميس، وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس، في عملية اغتيال استهدفتها في بغداد.وأكدت وزارة الصحة مقتل فارس بطلقات نارية في العاصمة، إذ