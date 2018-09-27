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27/09/2018 20:39:00

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب اليونان


ضرب اليوم الخميس، زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريشتر جنوب اليونان، ولحد الأن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وأفادت شبكة “يورونيوز” الأوروبية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 37 كلم غرب بلدة ميثوني بشبه جزيرة بيلوبنيز وعلى عمق 10 كليومترات. و اضاف ذات المصدر، أن سكان مدينة كالاماتا شعروا بالهزة الأرضية

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