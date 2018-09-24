تونس: تضرر أكثر من 2500 مسكن من الفيضانات الاخيرة بولاية نابل





أفادت والية نابل, سلوى الخياري اليوم الاثنين, أن أكثر من 2500 مسكن تضرر جراء الفيضانات الاخيرة التي شهدتها ولاية نابل نهاية الأسبوع المنقضي. وأضافت, الخياري, بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وات), اليوم, أن "الأضرار التي لحقت بالمنازل متفاوتة ووصلت إلى انهيار بعضها", مشيرة الى أنه "سيتم حصر الاضرار ورفعها الى الحكومة في ما يخص المحلات التجارية". وأشارت, في ذات السياق, إلى أن "عملية النظافة انطلقت برفع الاتربة ورفع الفضلات قبل أن تقوم وزارة التجهيز بالتدخل لإصلاح الطرقات والجسور", مبينة أن "حجم الأتربة فاق إمكانيات البلدية ونحن بانتظار معدات وآليات ستصل من عديد الولايات من بينها القصرين". كما دعت المسؤولة أهالي المنطقة "للتعاون والتفهم وعدم استعمال سياراتهم خلال هذين اليومين وإبعادها للتسريع في تنظيف الأحياء والطرقات", مشيرة الى أن "حركة المرور ستشهد تذبذبا أثناء القيام بعمليات التنظيف واصلاح الطرقات والجسور". واعتبرت أن "كمية المياه التي تهاطلت على الجهة تعادل مخزون سد كامل", موضحة أن "كميات الأمطار التي تهاطلت على بني خلاد ناهزت 300 ملم وفاقت 200 ملم في نابل وهي كميات تسجل لأول مرة في الجهة".

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