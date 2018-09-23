الجزائر تدين اعتداء الأهواز الإيرانية





أدانت اليوم الأحد، الجزائر، على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، "بقوة" الاعتداء الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز الإيرانية و خلف العديد من القتلى والجرحى.

وقال بن علي الشرف في تصريح "ندين بقوة الاعتداء الذي استهدف عرضًا عسكريًا في الأهواز الذي سقط فيه العديد من القتلى والجرحى من رجال الأمن والمدنيين الإيرانيين خاصة من النساء والأطفال" كما "نتقدم بتعازينا الخالصة ومواساتنا لذوي الضحايا وللشعب الإيراني كما نعرب عن تمنياتنا بالشفاء للجرحى". وجدد الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية رفض الجزائر "المطلق للعنف مهما كانت مسوغاته ودوافعه" ودعوتها "لجميع مكونات المجتمع الدولي إلى ضرورة التكاتف للتصدي بحزم للإرهاب أينما وجد والعمل على القضاء عليه".

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