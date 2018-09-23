ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في شمال شرق تونس إلى ثلاثة قتلى





ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في محافظة نابل بشمال شرق تونس, إلى ثلاثة قتلى بعد العثور على جثتي فتاتين في ساعة متأخرة أمس السبت. وأوضحت الإذاعة التونسية نقلا عن مسؤول حكومي محلي, اليوم الأحد قوله إن فتاتين تبلغان من العمر 20 و25 عاما لقيتا حتفهما مساء السبت في منطقة "بوسهم" بمدينة "بوعرقوب" في محافظة نابل بعد أن جرفتهما مياه الأمطار الطوفانية. وأعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي, أمس عن تسجيل حالة وفاة في منطقة "بئر مروة" التابعة لمدينة "تاكلسة" بمحافظة نابل الواقعة على بعد نحو (60 كلم شمال شرق تونس العاصمة). وهطلت أمطار طوفانية في غالبية مدن وقرى محافظة نابل بشمال شرق البلاد تسببت في سيول هائلة جرفت العديد من السيارات, وعطلت حركة المرور, حتى أصبحت المحافظة معزولة تماما. كما تسببت الأمطار في أضرار مادية فادحة شملت مؤسسات ومنشت وبنى تحتية من طرقات وجسور ومنازل سكنية. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى محافظة نابل لمساعدة وإغاثة السكان, الذين حاصرتهم المياه, وذلك بالتنسيق مع وحدات من الجيش تدخلت لنجدة وتأمين سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. ودفعت هذه التطورات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الى التوجه صحبة وزيري الداخلية هشام الفوراتي والفلاحة سمير بالطيب إلى مقر الإدارة العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) في تونس العاصمة للإطلاع على الوضع في محافظة نابل.

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