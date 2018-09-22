حفتر: "لا علاقة للجيش الليبي بالأحداث في طرابلس"





أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش أي علاقة بها علاقة على الإطلاق؛ لافتا إلى أنها تحركات إرتجالية. وقال القائد العام خلال لقائه بقبيلة العواقير وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا ليلة الخميس “إننا حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح”، مؤكداً أنه في حال دخول الجيش لطرابلس سيثلج صدر الجميع، بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب . وأشار القائد العام للدعم الذي تتحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة طرابلس، لافتا إلى أن القانون سيلاحق الجميع.ولفت المشير حفتر إلى أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد، مشيدا بالانتصارات على الإرهابيين في كل مكان.وتجددت الاشتباكات في طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في التاسع من الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأنهى القتال بين فصائل متناحرة اندلع في أواخر الشهر الماضي . ويشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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