وفاة رئيس فيتنام تران داي كوانغ
توفي رئس فيتنام تران داي كوانغ اليوم الجمعة عن عمر يناهز 61 عاما حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية. و أوضحت الوكالة في خبر مقتضب أن الرئيس تران داي توفي في المستشفى العسكري "في الصباح" بعد صراع طويل مع المرض.
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