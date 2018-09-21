

والدة قاتل سلسبيل تعلق على حكم الإعدام في حق ابنها اعتذرت والدة قاتل الطفلة،سلسبيل، من ولاية وهران، من أهل الضحية وكل الجزائريين على خلفية اقدام إبنها على ارتكاب الجريمة الشنعاء، ونطق حكم الإعدام في حقه. وقد اعترفت



كشف مخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف وذخيرة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ يحتوي على (01) بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و(01) مخزن ذخيرة وكمية من الذخير ة --كما أورده اليوم الجمعة



بعد أيام من اتهامه للاحتلال بممارسة التعذيب في الجزائر: ماكرون يكرم "الحركى" قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم حركيين وهم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية. وحسب مواقع فرنسية، فسيتم ترفيع 6 حركى جزائريين وكذا



عقد الاجتماع الوزاري الـ10 لمتابعة اتفاق التخفيض الأحد القادم بالجزائر يعقد يوم الأحد القادم بالجزائر الاجتماع الـ10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول لبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) و البلدان خارج



وفاة رئيس فيتنام تران داي كوانغ توفي رئس فيتنام تران داي كوانغ اليوم الجمعة عن عمر يناهز 61 عاما حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية. و أوضحت الوكالة في خبر مقتضب أن



إنطلاق موسم التكوين المهني يوم الأحد المقبل سينطلق يوم الأحد المقبل موسم التكوين والتعليم المهنيين 2018-2019، بتوفير ما يقارب ألف و300 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني. كما تم إدراج 440 تخصص في البرامج



ضبط 145 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس مخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، ومخزن ذخيرة وكمية من الذخيرة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه



وفد من رابطة العالم الاسلامي في زيارة الى الجزائر بداية من السبت يشرع ابتداء من غد السبت وفد من رابطة العالم الاسلامي يقوده أمينها العام محمد بن عبد الكريم العيسي في زيارة للجزائر يلتقي خلالها بمسؤولي و



بوتفليقة يهنئ نظيره المالطي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى الرئيس المالطي ماري- لويز كوليرو بريكا بمناسبة الذكرى الـ54 للاستقلال بلاده, اكد له فيها استعداده لترقية