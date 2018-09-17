ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي للاهتمام بحماية حدوده الخارجية





اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انه على الاتحاد الأوروبي الاهتمام بحماية حدوده الخارجية. واوضحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في العاصمة برلين امس الاحد مع نظيرها النمساوي السيد سيباستيان كورتس الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أنها بحثت مع نظيرها النمساوي قضايا تتعلق بالهجرة وحماية الحدود مشيرة إلى ضرورة "أن يهتم الاتحاد الاوروبي بمسألة حماية حدوده الخارجية". وأشارت إلى استعداد مدينة سالزبورغ النمساوية لاحتضان قمة غير رسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس القادمين منوهة بأن القمة ستتناول أيضًا سبل التعاون مع الدول الإفريقية التي يتوجه منها المهاجرون بكثافة نحو الاتحاد.

من جانبه اشار المستشار النمساوي إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك حدود مفتوحة داخل أوروبا دون حماية مناسبة لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية". وأضاف كورتس أن ميركل وافقت على أهمية تجنب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون صفقة تجارية، قائلا "لدينا نفس الرأي القائل بأنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي". وتأتي زيارة كورتس إلى برلين في اطار الاستعدادات لقمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ الخميس المقبل. ومن المقرر أن يقوم المستشار النمساوي اليوم الاثنين بزيارة إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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