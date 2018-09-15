تسجيل 6 حالات وفاة و 850 إصابة بوباء حمى الضنك باليمن





أعلنت مصادر طبية بمدينة /تعز/ جنوب العاصمة اليمنية صنعاء, اليوم السبت, عن تسجيل 6 حالات وفاة ونحو 850 حالة إصابة بوباء حمى الضنك الذي بدأ بالانتشار خلال الأسابيع الماضية. وقال رئيس قسم الباطنية في مستشفى /الثورة العام/, أحمد الدميني, في بيان صحفي اليوم: إن "موجة وباء حمى الضنك التي اجتاحت المدينة قبل نحو ثلاثة أسابيع هي الأسوأ منذ بداية الحرب وشملت الإصابات مختلف الفئات العمرية حتى الأطفال". وأكد, في ذات السياق, أن السلطات الرسمية بالمدينة لم تنفذ أي إجراءات مناسبة لمواجهة هذا الوباء سوى حملة الرش الضبابي التي بدأت خلال الأيام الماضية, ولا يوجد حتى الآن خطة طارئة تكون بحجم الانتشار غير المسبوق للوباء كإنشاء مركز متخصص وسط المدينة. ونبه الدميني, إلى ضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء منها أن تكون عملية الرش الضبابي قبل شهر من انتشار الوباء مع حملة توعية للمواطنين قبل بدء موسم الأمطار واتباع الإجراءات الصحية المتمثلة بردم المستنقعات وبرك المياه وأماكن تجمع الأمطار بشكل عام، بالإضافة الى توزيع الناموسيات وتوعية الناس بشأن كيفية تغطية أجسادهم وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأشار إلى أن ما يتدفق إلى المدينة من مساعدات لا يكفي لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في الجانب الطبي والإغاثي. يذكر أن عددا من محافظات اليمن شهد خلال عامي 2016 و2017 انتشار واسع لوباء حمى الضنك إلى جانب العديد من الأوبئة القاتلة كالكوليرا والدفتيريا والتي تسببت بوفاة وإصابة الآلاف من المواطنين.

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