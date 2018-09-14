حادث مروري مروع على طريق حمص- دمشق
لقي 7 سوريين مصرعهم وأصيب 24 آخرون جراء انقلاب حافلة لنقل الركاب قرب جسر قرية شنشار على طريق حمص- دمشق، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء
ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة في حمص اللواء خالد هلال، قوله إن "حافلة لنقل الركاب انقلبت بسبب السرعة الزائدة أثناء سيرها على الطريق الدولي حمص- دمشق قرب الجسر المؤدي إلى قرية شنشار عند مفرق قرية الديبة جنوب مدينة حمص بنحو15 كم ما أدى إلى وفاة 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح وكسور متنوعة"
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