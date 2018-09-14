

حادث مروري مروع على طريق حمص- دمشق لقي 7 سوريين مصرعهم وأصيب 24 آخرون جراء انقلاب حافلة لنقل الركاب قرب جسر قرية شنشار على طريق حمص- دمشق، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء



الداخلية تقف على حجم خسائر فيضانات تبسة دراسة تقنية معمقة لتنفيذ مشروع حماية المدينة من الفيضانات وعود برصد المبالغ المالية في "أقرب الآجال الممكنة"



إصابة 39 شخصا من عائلة واحدة بتسمم غدائي بغليزان أصيب اليوم الجمعة 39 شخصا من عائلة واحدة بتسمم غدائي بدوار "أولاد يعلا" ببلدية سيدي سعادة غرب ولاية غليزان حسبما علم من مدير المؤسسة الاستشفائية



مختصون يؤكدون: 6 % من الأمهات يرضعن أطفالهن بحليب الثدي تعرف الرضاعة الطبيعية بالجزائر "تراجعا حادا" حيث أن 6 في المائة فقط من الأمهات يرضعن أطفالهن حصرا بحليب الثدي حتى عمر 6 أشهر . وأكد



جثمان رشيد طه يوارى إلى مثواه الأخير بمدينة سيق ووري الثرى، اليوم، بمقبرة خروف ببلدية سيق بمعسكر جثمان الفنان الراحل رشيد طه الذي توفي بفرنسا على اثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 59 سنة. وجرت



ورقلة تحتضن لقاء حول مكافحة التسمم العقربي أواخر سبتمبر ستحتضن ولاية ورقلة لقاء خبراء في مجال مكافحة التسمم العقربي في أواخر شهر سبتمبر الجاري, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة و السكان و



الصحافة الفرنسية تشيد بإيمانويل ماكرون أشادت الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة بالالتفاتة "التاريخية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعترف رسميا أمس بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال موريس أودان في يونيو 1957. وفي



الأمن الوطني يدعو السائقين إلى توخي الحذر دعت مصالح الأمن سائقي العربات والدراجات النارية إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة تحت تساقط أولى قطارات المطر، التي تأتي مع بداية الخريف, حسب ما



قتيل و7 جرحى في حادث مرور بوهران خلف حادث مرور وقع اليوم الجمعة على الطريق الرابط بين بوسفر وعين الترك بوهران وفاة شخص و إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وكشفت مصالح الحماية