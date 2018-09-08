تصعيد في البصرة وإحراق مراكز حزبية





تصاعدت حدة الاحتجاجات في مدينة البصرة، ذات الغالبية الشيعية،أول أمس، على وقع حراك سياسي كبير، صاحبه إنذار شديد اللهجة من زعيم التيار الصدري، الذي منح الحكومة والبرلمان 3 أيام لإيجاد حل للأزمة بحلول الأحد، وإلا فسيلجأ لخيار «مزلزل»، على حد تعبيره. وأسفرت احتجاجات أمس عن مقتل شخص وإصابة 35 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الذين قتلوا خلال ثلاثة أيام إلى ثمانية. كما أعلنت السلطات حظر التجول في المحافظة.وبعد يوم من إحراقهم مبنى المحافظة، أول من أمس، أقدم المحتجون الغاضبون، على إضرام النيران في مبنى مجلس المحافظة (البلدية) المجاور، وعدد من مقرات الأحزاب والفصائل، من بينها مقر حزب الدعوة الحاكم، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة بدر، بزعامة هادي العامري، وهي أكبر جماعة مسلحة شيعية تدعمها إيران في العراق، ومقر كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، وحركة إرادة بزعامة النائب السابقة حنان الفتلاوي. كما هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون «العراقية» الذي تديره الدولة، ومكتب قناة «الفرات» التابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، في رابع ليلة على التوالي من الاضطرابات العنيفة في المنطقة. واضطرت السلطات المحلية في البصرة أمس، إلى إغلاق ميناء أم قصر، بعد تعرضه في الليلة السابقة إلى هجوم من المحتجين، تمكنوا خلاله من إغلاق مداخله، ومنعوا الشاحنات والموظفين من الدخول أو الخروج. وتصاعد الدخان ولهب النار من مبنى المحافظة المحاط بقطع إسمنت مسلح، والذي بات بالنسبة للمتظاهرين رمزا للفساد وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط. وانتشرت قوات الشرطة بكثافة حول المتظاهرين. وفي كلمة متلفزة وجَّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنذاراً شديدَ اللهجة إلى السلطات الرسمية، داعيا البرلمان العراقي الجديد، إلى عقد جلسة استثنائية، في موعد أقصاه الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع. وأكد الصدر ضرورة حضور «كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة، لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة» التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه. وتابع: «وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا، وإن كانت ولايتهم منتهية».

جلسة طارئة للبرلمان العراقي اليوم لمناقشة أزمة البصرة

أعلن البرلمان العراقي، أمس، أنه سيعقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة «المشكلات والحلول والتطورات الأخيرة» في البصرة، التي تشهد أزمة اجتماعية وصحية.وأشار بيان صادر عن مجلس النواب إلى أن الجلسة ستعقد بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب الخميس، حتى الأحد المقبل لعقد جلسة استثنائية لحل الأزمة في البصرة، حيث أسفرت الاحتجاجات منذ الثلاثاء عن سقوط 9 قتلى، بحسب ما قال مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي لوكالة الصحافة الفرنسية. وعلى الفور استجاب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مبديا استعداده للحضور مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.وتطورت الأمور في البصرة مساء، حيث أضرمت النيران بمبانٍ عامة ومقار أحزاب.جاء ذلك قبل أن تشهد بغداد فجرا سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم سفارات غربية عدة، أكبرها سفارة الولايات المتحدة، ومبان حكومية منها البرلمان.

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