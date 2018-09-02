تنديد فلسطيني وأممي بقرار واشنطن وقف تمويلها لـ«أونروا»





· غوتيريش يأسف لقرار واشنطن وقف تمويل “أونروا”

نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن قطع المعونة عنها، رافضة الانتقادات الأميركية الموجهة إليها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها ليل أول أمس. وكتب المتحدث باسم «الأونروا» كريس غونيس على «تويتر» أن الوكالة «تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت»، وقال: «نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها (منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه)». كذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «أسفه» لقرار واشنطن، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان. وأكد البيان أن «(الأونروا) تحظى بثقة الأمين العام الكاملة» مشيرا إلى أنها «تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين وتساهم في إحلال الاستقرار في المنطقة»، ودعا «الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي» الذي تواجهه (الأونروا) حتى «تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية» للفلسطينيين، منوها بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأميركي مطلع العام. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت أول أمس في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدما «درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى (الأونروا)»، وأضافت: «عندما قمنا بمساهمة أميركية قدرها 60 مليون دولار في يناير (كانون الثاني)، قلنا يومها بوضوح إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تحمّل النسبة غير المتكافئة بالمرّة من أعباء تكاليف (الأونروا) والتي تحمّلناها سنوات كثيرة». ولاحقا استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة، مطالبة دول العالم بـ«رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة». وقال أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات في بيان: «نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة»، وطالب عريقات دول العالم بـ«رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا احتراما لقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا، إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار» إنشاء الوكالة الأممية.والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة «الأونروا»، خفّضت في يناير الماضي بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017، وأضاف بيان الخارجية الأميركية أنّ «الولايات المتحدة لن تُقدّم مزيدا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه»، متهمة «الأونروا» بأنها تزيد «إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة» أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.

..موسكو تعلق على قرار واشنطن وقف تمويل

اعتبرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لا يصب في مصلحة التسوية في الشرق الأوسط، وقال الناطق الصحفي باسم البعثة الروسية فيودور سترجيجوفسكي في تصريحات صحفية أول أمس: "روسيا صرحت مرارا بموقفها من تقليص الدعم المالي لـ"الأونروا"، وقرار الولايات المتحدة الأخير لا يسهم في دفع عملية التسوية الشرق أوسطية، التي يمثل الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين جزءا مهما منها". وأضاف أن موسكو ستواصل دعم "الأونروا"، التي يتعدى نشاطها الإطار الإنساني البحت ويهدف إلى تعزيز الاستقرار والإسهام في العملية السلمية في الشرق الأوسط، وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة أن بلادها "لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى "الأونروا"، التي وصفتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، واتهمتها بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.

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