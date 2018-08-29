روسيا تتهيأ لأضخم مناورات عسكرية منذ 40 سنة





تستعد روسيا لإجراء أكبر مناورات عسكرية بمشاركة الجيش الصيني والمنغولي في سبتمبر المقبل بمنطقة سيبيريا وبمشاركة حوالي 300 ألف عسكري. وبينما ينظر الحلف الأطلسي إلى هذه التدريبات العسكرية بنوع من "الحذر" و"عدم الاطمئنان" يرى الكرملين أنها "ضرورية ولا غنى عنها".

تستعد روسيا لإجراء بين 11 و15 سبتمبر المقبل ما يوصف بأضخم مناورات عسكرية منذ أربعة عقود بمشاركة الجيشين الصيني والمنغولي. ويتوقع تنفيذ هذه التدريبات العسكرية، التي أطلق عليها اسم "فوستوك 2018" على مساحات شاسعة من سيبيريا ومناطق أخرى تقع في أقصى شرق البلاد. فيما تأتي هذه المناورات في ظل توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن على خلفية الاتهامات الأمريكية بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى وصول دونالد ترامب إلى الحكم وبعد كشف موسكو على أسلحة جديدة وقوية تنذر بعودة الحرب الباردة بينها وبين واشنطن، فضلا عن الخلافات حول الملف السوري والإيراني. وفي تصريح لقناة "روسيا اليوم" قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو"إنها (أي المناورات) تشبه إلى حد ما مناورات "الغرب-1981" لكنها ستكون أوسع نطاقا في بعض المجالات. وسيشارك فيها أكثر من ألف طائرة و300 ألف عسكري وأسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وقوات الإنزال بالكامل"، مضيفا "روسيا لم تنظم مثل هذه المناورات منذ عهد الاتحاد السوفيتي في 1981".

"مناورات ضرورية ولا غنى عنها" حسب الكرملين

وواصل الوزير نفسه: "تصوروا أن 36 ألف وحدة من المعدات العسكرية وبينها الدبابات والمدرعات ومركبات المشاة تتحرك في آن واحد، ويتم تدريب كل هذه المعدات في ظروف تحاكي الواقع الحي". وبخصوص مشاركة الصين بـ3200 عسكري و900 قطعة عسكرية بينها مقاتلات ومروحيات، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري يوسكوف "بأن المشاركة الصينية تدل على أن البلدين الحليفين يتعاونان في كل المجالات". ولم تكشف بعد روسيا عن تكلفة هذه المناورات الضخمة، لكن المتحدث باسم الكرملين أكد بأنها "ضرورية ومبررة ولا غنى عنها بسبب الوضع الدولي الراهن الذي يتسم عادة بالعداء تجاه بلدنا".

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