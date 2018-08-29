الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/08/2018 13:47:00

ميركل وترمب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا


أعلن مكتبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهما عبَّرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لا سيما الوضع الإنساني في إدلب. وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان: «دعا الزعيمان إلى تحرك دولي لمنع كارثة إنسانية في محافظة إدلب».وأوضح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل، أن «روسيا مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة مع النظام السوري لمنع حدوث المزيد من التصعيد».وأضاف المتحدث، دون الخوض في تفاصيل، أن الزعيمين تحدثا أيضاً بشأن الوضع في أوكرانيا ودول غرب البلقان والتجارة، وأكدت ساندرز أنهما ناقشا «تجديد المساعي من أجل حل الصراع في شرق أوكرانيا». وكان نظام الأسد قد أشار إلى أنه يهدف لاستعادة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، وهي ملاذ لمدنيين ومعارضين نزحوا من مناطق أخرى في سوريا.وتعرضت المنطقة لسلسلة من الضربات الجوية وعمليات القصف هذا الشهر، فيما قد يكون تمهيداً لهجوم شامل من جانب قوات النظام.وعبرت ميركل عن قلقها إزاء الوضع في إدلب أيضاً خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أسبوع.

 

عدد القراءات 35 مرة | قراءات اليوم 35 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

توقيف عشريني بتهمة تهديد فتاة عبر الفيسبوك بقسنطينة

 تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة  من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في قضية التشهير و التهديد
image

روسيا تتهيأ لأضخم مناورات عسكرية منذ 40 سنة

تستعد روسيا لإجراء أكبر مناورات عسكرية بمشاركة الجيش الصيني والمنغولي في سبتمبر المقبل بمنطقة سيبيريا وبمشاركة حوالي 300 ألف عسكري. وبينما ينظر الحلف الأطلسي إلى
image

ميركل وترمب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا

أعلن مكتبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهما عبَّرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لا سيما الوضع الإنساني
image

اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد "Idoom Fibre Pro"

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد "Idoom Fibre pro" الموجه للمؤسسات بأفضل الأسعار وبمزايا استثنائية تسمح للمهنيين بالاستفادة الكاملة من خدمتي الهاتف والأنترنت.   وأوضحت المؤسسة في بيان
image

أهم التوقعات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019

تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، في توقعاته إلى زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة
image

هل ستجري بن غبريط تغييرات على "مدراء التربية "..؟

تزامنا مع الدخول المدرسي المصادف ليوم الـ5 من الشهر القادم، علمنا من مصادر جد مؤكدة، بأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لم تقم بأي
image

ضبط 197 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

ضبط حراس الحدود (179) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان ، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة، مهربا بحوزته (1497) وحدة من مختلف المشروبات. وبعين قزام ، ضبط حراس الحدود (08) قناطير من المواد
image

كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بالمدية

في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة أولاد هلال بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ 
image

زرواطي : المواطن الجزائري لا يحترم بيئته.. !!

أكدت وزيرة البيئة ،فاطمة الزهراء زرواطي ،أمس،  أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل مراقبة المنابع وأدوات روتينية للمصبات، وقالت إن هذه الرقابة لا تخص "
image

فرعون: الدوائر الوزارية بصدد تحضير قانون الأمن السيبرالي

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة ، أمس، إن نظام حماية البيانات ليس تحت طائلة القانون الجزائري، مضيفة بأنّ الشّركات الناشطة في التواصل الإجتماعي
قيم هذا المقال
0