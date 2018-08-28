فرنسا : استقالة وزير البيئة نيكولا اولو
أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا اولو اليوم الثلاثاء عن استقالته من الحكومة التى كان أحد أعضائها الأكثر شعبية، فى خطوة تشكل ضربة قاسية للرئيس ايمانويل ماكرون. وحسب ما أفادت به إذاعة “فرانس انتر” فإنّ الوزير قال إن قراره جاء على خلفية فشل قطاعه في إحراز أي تقدم. مضيفا ” إنه أصعب قرار أتخذه في حياتي..لا أريد الكذب بعد الآن ولا أريد أو أوحي بأن وجودي في الحكومة يعني أننا بمستوى هذه التحديات”.
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