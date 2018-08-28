

فرنسا : استقالة وزير البيئة نيكولا اولو أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا اولو اليوم الثلاثاء عن استقالته من الحكومة التى كان أحد أعضائها الأكثر شعبية، فى خطوة تشكل ضربة قاسية للرئيس ايمانويل ماكرون.



وزيرة التّضامن في جنيف لعرض التجربة الجزائرية للتكفّل بذوي الإحتياجات الخاصة تقوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم غد الأربعاء، بعرض التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين أمام أعضاء اللجنة الأممية المختصة



مشاركة 40 كاتبة في اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات من المنتظر مشاركة 40 كاتبة جزائرية في اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات التي ستقام بالجزائر العاصمة ما بين 1 و2 سبتمبر من أجل تنشيط اللقاءات



حسن تليلاني، يكشف: التحضيرات جارية للانطلاق في تصوير فيلم زيغود يوسف كشف الدكتور أحسن تليلاني أن عميلة التحضير لتصوير فيلم زيغوت يوسف ستنطلق في 23 سبتمبر القادم بمناسبة ذكرى استشهاده في مثل هذا اليوم من سنة



ڤايد صالح يشرف على مراسم تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية السادسة بتمنراست أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح ، صباح هذا اليوم الثلاثاء 28 أوت 2018 على مراسم تسليم السلطة وتنصيب اللواء محمد عجرود قائدا جديدا للناحية العسكرية



بن صالح يستقبـل رئيس الجمعيّة الوطنيّة لجمهوريّة مالاوي استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الثّلاثاء 28 أوت 2018، بمقرّ المجلس، السيّد Richard MSOWOYA، رئيس الجمعيّـة الوطنيّـة لجمهوريّـة مالاوي والوفد المرافق له. اللقاء مكّن

زروقي: دعم شعبة النسيج بـ 4 ملايين من جلود الأضاحي في 2019 توقع الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج والجلود (جيتكس) ، مقران زروقي،أمس، أن يتم خلال عيد الأضحى 2019 جمع ما لا يقل عن 4 ملايين



كشف وتدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بالمدية إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة،



مساهل في زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا اليوم يشرع وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل، ابتداء من اليوم في زيارة رسمية تدوم يومين إلى جنوب إفريقيا بدعوة من نظيرته الجنوب إفريقية, لينديوي سيسولو,