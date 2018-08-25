

الرئيس الامريكي يسحب 200مليون دولار كانت على شكل مساعدات للفلسطنيين قرر الرئيس الأمريكي ترامب سحب المساعدات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا لصالح الفلسطنين في قطاع غزة والضفة الغربية . .القرار يهدف في عمقه الى



المغرب يحتج لما تتعرض له حجاجه هذا العام "تدني خدمات الطعام والسكن والنقل " جاء في بيان صريح لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته مساء أمس الجمعة، أن اتصالا بهذا الشأن جمع الوزير أحمد التوفيق، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد



وفاة احد اقارب الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش و نائب وزير الدفاع الوطني سافر الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني إلى مدينة عنابة على جناح السرعة على متن طائرة عسكرية خاصة



الکولیرا ترعب الجميع إرتفعت حصیلة المشتبه في إصابتهم بداء الکولیرا بمستشفی بوفاریك إلی 107 مصاب. وحسب مديرة المناوبة بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة قالت لاحدى المصادر ، ان المستشفى



عائلة الطفلة "إكرام برغوث"تؤكد على العثور عليها أكدت (11 سنة ) المختفیة بولاية ّ بجاية منذ مساء أمس الخمیس بأنه تم ّ العثور علیھا بمنطقة تیشي وھي في صحة جیّدة. وكانت قرية



عائلة ”برغوث من ولاية بجاية تحديدا من ”احدادن وادى“. تعلن عن اختفاء اكرام ابنتهم 11 سنة استنادا لوسائل اعلامية نشرت عائلة ”برغوث“ اعلانا عن بحث فائدة ابنتها الطفلة إکرام برغوث البالغة من العمر 11 سنة من ولایة بجایة بالضبط ”احدادن وادى“.



فيلم "معركة الجزائر" في مهرجان الفيلم التاريخي بكرواتيا تم اختيار الفيلم الوثائقي المطول "معركة الجزائر" للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي. وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا



إعداد فيلم حول المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون يتم حاليا إعداد فيلم مطول حول مسار المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون الذي أعدم بالمقصلة سنة 1957 بالجزائر العاصمة حسبما كشف عنه المخرج الفرنسي هيليي



نفت أن يكون مصدرا لداء الكوليرا، ولاية الجزائر : "ماء الحنفيات صالح للشرب" أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي اليوم أن ماء الحنفيات ليس مصدرا لوباء الكوليرا و أنه ماء صالح للشرب. و قال ميراوي أن ماء الحنفيات