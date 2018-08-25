الرئيس الامريكي يسحب 200مليون دولار كانت على شكل مساعدات للفلسطنيين
قرر الرئيس الأمريكي ترامب سحب المساعدات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا لصالح الفلسطنين في قطاع غزة والضفة الغربية . .القرار يهدف في عمقه الى تجويع شعب الجبارين في فلسطين وفي نفس الوقت إجبار الساسة في الضفة والقطاع قبول خطة السلام المقترحة من قبل الإدارة الأمريكية .واستنادا للمذكرة الرامية الى سحب 200مليون دولار أمريكي من إجمالي المساعدات الأمريكية للفلسطينيين القرار اتخذ بعد قيام الإدارة، بتوجيه من الرئيس ترامب، بمراجعة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية
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