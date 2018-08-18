الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/08/2018 12:46:00

واشنطن وأنقرة تتبادلان التهديد بعقوبات جديدة


يستمر التصعيد بين الولايات المتحدة وتركيا في سياق الأزمة الأخيرة التي سببها احتجاز القسّ اندرو برانسون لمدة سنة ونصف السنة في تركيا بتهمة التجسس والقيام بأنشطة "إرهابية" ووضعه بعدها في الإقامة الجبرية في انتظار انتهاء محاكمته. وأعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ، أمس، أن تركيا ستردّ إذا قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن برانسون.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية عن بكجان قولها: "نحن رددنا (على العقوبات الأميركية) بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وسنواصل القيام بذلك". وفي بداية أوت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وردّت أنقرة بتدابير مماثلة. وتصاعدت التوترات خصوصاً بعد الرفع المتبادل للرسوم الجمركية. وتسبب هذا التصعيد بقلق في الأسواق وبانهيار قيمة الليرة التركية في الأيام الأخيرة، وتحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدافعاَ عن برانسون وواصفا إياه بأنه "رجل بريء جدا"، وقال إن تركيا "لم تكن صديقة وفية". وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني"، وأضاف: "لن ندفع شيئا مقابل الإفراج عن رجل بريء". كذلك، هدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تركيا أمس بعقوبات جديدة إذا لم تُطلق سراح برانسون، وقال: "فرضنا عقوبات على وزيرين في حكومتهم، وننوي اتخاذ تدابير إضافية اذا لم يفرجوا عنه سريعا".وفي هذه الأثناء، انخفضت العملة التركية اليوم مسجلة 6.2499 ليرة للدولار قبل عطلة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ الإثنين. وبذلك تكون التهديدات المتبادلة الجديدة قد بدّدت الأثر الإيجابي الذي تركه كلام وزير المالية التركي بيرات البيرق الذي طمأن المستثمرين أمس إلى أن تركيا ستخرج من أزمة عملتها أكثر قوة، مشددا على أن البنوك التركية قوية وأن بلاده ستتجاوز خلافها مع الولايات المتحدة.  ومن جهة أخرى، أفادت هيئة الاحصاء التركية بأن مؤشر ثقة المستهلك هبط في أغسطس إلى أدنى معدلاته هذا العام. وتراجع من 73.1 نقطة في جويلية إلى 68.3 نقطة في أغسطس. كذلك، تراجعت التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العام في تركيا، فانخفض مؤشرها من 96.3 نقطة في جويلية إلى 88.3 نقطة.

 

  • وزيرة تركية: سنرد على أمريكا بالمثل إذا فرضت عقوبات جديدة

 قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أمس، إن بلادها سترد على أمريكا في حال فرضت عقوبات جديدة، ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن بكجان قولها: “رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكرارها”.ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قال  خلال جلسة لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن هناك المزيد من العقوبات جاهزة للتطبيق في حال رفضت تركيا إطلاق سراح القس أندرو برونسون. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج الأزمة بين واشنطن وأنقرة، وكان القس برونسون قد تم إيداعه الحبس الاحتياطي في مدينة إزمير التركية في 2016، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وقد وضع مؤخراً تحت الإقامة الجبرية.وكان ترامب قد طالب مراراً بالإفراج عن برونسون، وكانت إدارته قد فرضت مطلع أوت الجاري عقوبات على وزيرين تركيين، وردت تركيا بإجراءات مضادة.

 

عدد القراءات 28 مرة | قراءات اليوم 28 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بلدية الجزائر الوسطى تمنع تعليق الملصقات الإشهارية

أصدرت بلدية الجزائر الوسطى، أمرا يقضي بمنع أصحاب النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة، من نشر أو تعليق الملصقات الإشهارية مهما كان نوعها وطبيعتها على واجهة
image

هوراري قدور يحذر حكومة اويحى من تفاقم الاوضاع الاجتماعية في ظل تدني القدرة الشرائية وانهيار الدينار

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائرين، وكذا  الانهيار الذي  قيمة الدينار امام العملات الاجنبية بشكل حاد بلغ
image

واشنطن وأنقرة تتبادلان التهديد بعقوبات جديدة

يستمر التصعيد بين الولايات المتحدة وتركيا في سياق الأزمة الأخيرة التي سببها احتجاز القسّ اندرو برانسون لمدة سنة ونصف السنة في تركيا بتهمة التجسس والقيام
image

توقيف ستة منقبين عن الذهب ببرج باجي مختار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 أوت 2018، ببرج باجي مختار، ستة (06) منقبين عن الذهب، وحجزت (26) مولد كهربائي، (23) مطرقة ضاغطة و(03)
image

سونطراك توقع عقودا جديدة مع إيطاليا واسبانيا لبيع الغاز الطبيعي

كشف الرئيس المدير العام  لمجمع سونطراك، عبد المومن ولد قدور، عن امضاء عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من اسبانيا وإيطاليا. وقال خلال زيارته إلى
image

عيسى يواصل معاينته للحجاج وظروف التكفل بهم

·      هذا هو وقت إقامة صلاة العيد.. واصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، أول أمس، وذلك لليوم الثالث على التوالي لزياراته الميدانية المكثفة  للوقوف
image

جمال بلماضي انا جد سعيد لاشرافي على الفريق الوطني الجزائري

وأخيرا وبعد طول انتظار، وصل اليوم  السبت اللاعب الدولي السابق جمال بلماضي  والمدرب الجديد الذي  تم اختياره رسميا على رأس الفريق الوطني لكرة القدم خلفا لرابح
image

طمار يؤكد على احترام آجال انجاز "جامع الجزائر"

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد  الوحيد طمار، أول أمس، على أنه يتم العمل على احترام و تطبيق كل  ما تم تسطيره في الرزنامة المتعلقة
image

بدوي ونظيره الموريتاني يدشنان المعبر الحدودي البري اليوم

ينتظر أن يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة نظيره الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، اليوم، على تدشين المعبر الحدودي البري،
image

رئيس الجمهورية يجري حركة في قيادة الجيش

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات جزئية بين صفوف قادة النواحي العسكرية، و شملت الحركة إنهاء مهام اللواء “شنتوف الحبيب” قائد الناحية العسكرية الأولى،
قيم هذا المقال
0