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15/08/2018 13:45:00

محكمة تركية ترفض الإفراج عن القس الأمريكي رغم تحذيرات واشنطن


رفضت المحكمة التركية اليوم الأربعاء، الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، من إقامته الجبرية، رغم تفاقم الأزمة بين البلدين وتحذيرات واشنطن من إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد أنقرة.

 بالإضافة إلى ذلك أعلنت أنقرة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جوابية ضد العقوبات الأمريكية، تمثلت في زيادة كبيرة في التعريفة الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، وصلت إلى أكثر من نسبة 100%. هذا ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن قد تشدد الضغط الاقتصادي على أنقرة في حال لم تفرج عن القس أندرو برونسون المعتقل في تركيا. وأضاف المسؤول أن "الإدارة تعتزم اتخاذ موقف صارم للغاية في هذا الشأن، والرئيس حازم 100 بالمئة على إعادة القس برونسون إلى الوطن، وإن لم نر أي أعمال خلال الأيام القادمة أو خلال الأسبوع، قد تكون هناك خطوات لاحقة".

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