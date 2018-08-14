ليبيا: إصابة نائب في إطلاق نار داخل مجلس النواب
أفاد مصدر أمني ليبي بتوقف جلسة لمجلس النواب الليبي، كانت معدة للتصويت على مسودة الدستور الثلاثاء بعد إطلاق نار داخله أدى إلى إصابة أحد النواب. وقال المصدر، إن مسلحين محتجين على مسودة الدستور اقتحموا مقر مجلس النواب وهددوا بعض النواب ومنهم النائب عن مدينة طبرق الذي تعرض لإصابات بإطلاق نار. كما تحدثت مصادر متطابقة عن إصابة أحد الحراس المرافقين لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح . (د ب أ)
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