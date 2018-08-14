

ليبيا: إصابة نائب في إطلاق نار داخل مجلس النواب أفاد مصدر أمني ليبي بتوقف جلسة لمجلس النواب الليبي، كانت معدة للتصويت على مسودة الدستور الثلاثاء بعد إطلاق نار داخله أدى إلى إصابة أحد النواب.



ميهوبي يؤكد: "الفنانون الجزائريون بحاجة إلى الدعم والمساندة والرعاية" أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، في افتتاح الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للموسيقى الحالية، أول أمس، بقالمة على أن الفنانين الجزائريين بحاجة إلى دعم ومساندة



إيطاليا توقف 25 حراقا جزائريا وتنقلهم إلى مركز المنستير للمهاجرين اعترضت عناصر الدرك الايطالية مجموعتين من المهاجرين السريين، تتضمنان 25 شخصاً، بينهم امرأة، ذكروا جميعاً نهم يحملون الجنسية الجزائرية. وقامت بنقل المهاجرين الذين رسوّا خلال



عشرات القتلى والجرحى في انهيار جسر في جنوى الإيطالية قتل عشرات الأشخاص اليوم الثلاثاء، بانهيار أحد الجسور في مدينة جنوى الإيطالية. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن جسرا مرتفعا انهار جزئيا. ولم يرد تأكيد فوري



أردوغان يعلن عن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، التي تعد فخر القطاع الصناعي في الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة



كشف مخبأ يحوي بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة ببرج باجي المختار كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، يوم 13 أوت 2018 إثر دورية قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار ، مخبأ يحوي بندقية



توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما أكثر من 5 قناطير ببشار أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر كمين قرب بني ونيف بولاية بشار، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما كمية ضخمة من الكيف



الدينار الجزائري ينهار ويفقد 40 % من قيمته تتجسد تداعيات الأزمة الاقتصادية على الوضع الجزائري يوما بعد يوم، من خلال انعكاسها على قيمة العملة الوطنية التي تنحدر في الأربع سنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة،



البنوك الجزائرية تعيش في عهد ” القرون الوسطى” تعاني المنظومة البنكية والمالية في الجزائر من تخلف كبير يجعلها في ذيل ترتيب الدول على الصعيد العالمي، ناهيك عن المستوى القاري والإقليمي، بسبب ثقل كبير