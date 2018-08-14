

عشرات القتلى والجرحى في انهيار جسر في جنوى الإيطالية قتل عشرات الأشخاص اليوم الثلاثاء، بانهيار أحد الجسور في مدينة جنوى الإيطالية. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن جسرا مرتفعا انهار جزئيا. ولم يرد تأكيد فوري



أردوغان يعلن عن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، التي تعد فخر القطاع الصناعي في الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة



كشف مخبأ يحوي بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة ببرج باجي المختار كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، يوم 13 أوت 2018 إثر دورية قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار ، مخبأ يحوي بندقية



توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما أكثر من 5 قناطير ببشار أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر كمين قرب بني ونيف بولاية بشار، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما كمية ضخمة من الكيف



الدينار الجزائري ينهار ويفقد 40 % من قيمته تتجسد تداعيات الأزمة الاقتصادية على الوضع الجزائري يوما بعد يوم، من خلال انعكاسها على قيمة العملة الوطنية التي تنحدر في الأربع سنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة،



البنوك الجزائرية تعيش في عهد ” القرون الوسطى” تعاني المنظومة البنكية والمالية في الجزائر من تخلف كبير يجعلها في ذيل ترتيب الدول على الصعيد العالمي، ناهيك عن المستوى القاري والإقليمي، بسبب ثقل كبير



تعيين مراقب الشرطة لزرق الغالي نائبا للمدير العام للأمن الوطني عيّن العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة لزرق الغالي، في منصب نائب المدير العام للأمن الوطني. وسبق لزرق الغالي أن تولى عدة



من أجل دعم العهدة الخامسة : 16حزب يوجهون رسالة لرئيس الجمهورية غدا الاربعاء يلتقي غدا الأربعاء رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، مع قيادات 15 حزبا سياسيا جزائريا، من أجل إعلان دعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة



بن حبيلس تدعو رجال الأعمال للتبرع لسكان الجنوب دعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ، سعيدة بن حبيلس ،أمس، رجال الأعمال لدعم "حملة" لجمع التبرعات لصالح سكان الجنوب والمنطق الحدودية والهضاب العليا، تحسبا للدخول